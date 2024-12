El atasco de Lewandowski

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski, está viviendo su peor momento goleador de la temporada y sólo ha anotado un gol en sus últimos cuatro encuentros, encadenando por primera vez en el curso tres partidos consecutivos sin ver puerta, un atasco que se contrapone con su fulgurante inicio y que ha coincidido con el de su equipo.

El FC Barcelona atraviesa la peor racha de resultados desde que Hansi Flick iniciara su andadura en el banquillo azulgrana. El equipo culé, que firmó un arranque espectacular en el que se adueño de la primera plaza de la clasificación, solo ha ganado tres de sus últimos nueve encuentros entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, lo que ha provocado que, por primera vez desde la jornada tres, haya abandonado el liderato y haya caído a la tercera plaza superado por el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Una mala racha de resultados en la que el conjunto catalán ha echado de menos la eficacia de su hombre gol: Robert Lewandowski. El polaco continúa siendo el máximo goleador del equipo con 23 goles, una cifra muy notable, que le permiten encabezar las tablas de máximos goleadores de LaLiga EA Sports (16) y la Liga de Campeones (7). Números sobresalientes que han permitido a los azulgranas ser líderes durante 15 jornadas y ser segundos en la fase liga de la Champions.

Sin embargo, la suerte del gol parece haber abandonado al polaco desde el mes de noviembre, sobre todo en la competición doméstica. Desde que arrancara el penúltimo mes del año, el '9' sólo ha engordado sus cifras goleadoras con seis tantos en 10 partidos, únicamente dos de ellos en Liga. Una crisis que se ha agravado más aún en las últimas cuatro jornadas, en las que solo ha conseguido ver puerta en una ocasión.

Un bajón en su rendimiento en el que Lewandowski ha perdido su eficacia de cara a puerta. Hasta el duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el que el polaco marcó un doblete, el ariete había marcado 17 goles. Un rédito aún más importante teniendo en cuenta que había dispuesto de ocasiones para lograr 10,5 goles. Es decir, su eficacia en el remate le permitió marcar más de 6 tantos más que los que había dispuesto.

En cambio, muy diferentes son los datos en los últimos 10 partidos de Lewandowski con el FC Barcelona, en los que ha dispuesto de cinco goles esperados para anotar seis que, pese a seguir siendo un bagaje positivo, refleja su falta de puntería y de protagonismo en los últimos dos meses. Además, si solo se tienen en cuenta los encuentros ligueros el balance pasa a ser negativo con dos goles marcados por los 2,6 esperados en las últimas seis jornadas.

El '9' del Barça también ha bajado sus datos en sus porcentajes de efectividad de cara a puerta. Así, en los primeros 14 partidos de la temporada, Lewandowski mandó al fondo de la red el 35 por ciento de los remates que intentó, mientras que en los últimos 10 que ha disputado ese porcentaje ha bajado hasta el 27%. Además, el polaco ha pasado de disponer de 3,4 remates de media por encuentro a tener únicamente 2,2, lo cual habla también del descenso en el nivel del juego de ataque azulgrana.

También Hansi Flick ha sorprendido un tanto al no contar con su mejor goleador en momentos apurados de su equipo. Así, tras rotar y no notarse su ausencia en la goleada (1-5) al RCD Mallorca, donde no jugó, el técnico alemán no dudó en sustituirle antes de tiempo ante el Real Betis, con 1-1 en el marcador y una veintena de minutos por disputarse, y ante el CD Leganés, con 0-1 y con casi media hora por jugar.

También fue sustituido en la Champions ante el Borussia Dortmund con 1-1 y más de 20 minutos por delante, siendo este el único choque de estos tres que su equipo ganó gracias a un Ferran Torres que le ha tratado de reemplazar del mejor modo posible con cuatro goles, entre ellos el doblete vital ante el actual subcampeón de Europa.