Athletic Club - Deportivo Alavés: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se mide este sábado al Deportivo Alavés en el estadio de San Mamés (16.15 horas), en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, un derbi vasco en el que los rojiblancos buscarán realizar el mejor arranque liguero de la historia del club con el cuarto triunfo consecutivo ante un equipo vitoriano que sólo ha sumado un punto de los últimos seis en juego.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Sannadi.

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny; Pablo Ibáñez, Blanco, Aleñá; Carlos Vicente, Toni Martínez y Guridi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta al Athletic Club y al Deportivo Alavés de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de septiembre a las 18.30 horas en el estadio de San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.