Athletic Club - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club, que viene de estrenar su casillero de victorias en la Liga de Campeones, intentará relanzarse y coger regularidad en la visita a San Mamés de un Getafe CF en mal momento de resultados, que encadena cinco partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Getafe: Soria; Femenía, Djené, Duarte, Iglesias, Rico; Mario Martín, Luis Milla, Arambarri; Mayoral y Liso.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Getafe de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los getafenses se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.