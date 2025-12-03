Athletic Club - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé en San Mamés. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este miércoles al Athletic Club en la adelantada jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los blancos llegan tras perder el liderato con su tercer empate doméstico seguido fuera de casa y con la necesidad de ganar para despejar las dudas y no alejarse de la lucha por la cabeza, mientras el equipo vasco quiere aprovechar el impulso de su último triunfo y encontrar la solidez en casa que les permita solo mirar hacia arriba.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Boiro; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams; y Guruzeta.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Real Madrid de la jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el miércoles 3 de diciembre a las 19.00 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los merengues se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.