El Athletic se entrena en San Mamés ante más de 30.000 espectadores. - ATHLETIC CLUB

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se ha entrenado este martes a puerta abierta en el estadio de San Mamés con motivo de las vacaciones navideñas, un entrenamiento al que han asistido más de 30.000 espectadores y en el que los jugadores han agradecido el apoyo lanzando regalos a los asistentes.

El Athletic Club se ha dado un baño de masas ante su afición en una jornada de martes muy especial. Los leones se ejercitaron a puerta abierta en San Mamés ante la atenta mirada de 30.051 aficionados rojiblancos. Con la visita a Osasuna en el horizonte, la afición 'zurigorri' no quiso perder la oportunidad de ver y animar de cerca a los de Ernesto Valverde.

Un adiós a un 2025 muy bonito para la familia rojiblanca, que ya se prepara para los retos venideros en 2026, el primero la Supercopa de España que disputa del 7 al 11 de enero en Arabia Saudí. Además, al término de la sesión, los jugadores han lanzado regalos a los aficionados que se dieron cita en las gradas.