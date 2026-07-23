El Athletic homenajeará a los campeones del mundo

El jugador del Athletic Club Nico Williams con el trofeo de la Copa del Mundo junto a Yeremy Pino. - Tom Weller/dpa

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arranque liguero en San Mamés servirá de homenaje para los tres campeones del mundo rojiblancos, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, mientras que su técnico, el exleón Luis de la Fuente, será agasajado en el palco.

Los tres leones rojiblancos, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, comandados por otro exrojiblanco, Luis de la Fuente, se proclamaron campeones del mundo en el Mundial 2026 disputado en Canadá, Estados Unidos y México, llevando así el nombre del Athletic Club a la cúspide del fútbol internacional.

Un hito histórico que es mérito individual de los jugadores y del entrenador, pero también "del club que los formó y les dio la oportunidad de erigirse en las figuras de talla mundial", el Athletic Club. Los tres serán homenajeados en la previa del Athletic Club - Sevilla FC, de la jornada 2 de LaLiga EA Sports, del próximo 22 de agosto.

Además, los leones portarán además brazaletes negros en memoria de Carmelo, leyenda rojiblanca y Socio de Honor del Club, que defendió la portería zurigorri durante 14 temporadas. Fue ganador de una Liga (1955-56), tres Copas (1954-55, 1955-56 y 1957-58) y una Copa Eva Duarte (1950), guardameta rojiblanco en la final de los 'Once Aldeanos' frente al todopoderoso Real Madrid y en el inolvidable partido de la nieve frente al Manchester United. Carmelo también representó al Athletic en el Mundial de Chile de 1962.

Asimismo, los actos institucionales previos al inicio del primer partido de LaLiga 26-27 comenzarán con un sencillo acto de reconocimiento a Elene Gurtubay y Ziara Vega, campeonas del europeo sub-19. Las dos canteranas de Lezama, dirigidas por el exentrenador zurigorri David Aznar, conquistaron su segundo título internacional al proclamarse campeonas de Europa sub-19 en la final disputada frente a la selección alemana el pasado 11 de julio.