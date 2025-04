El Athletic sueña con vivir su penúltima final en San Mamés

Los rojiblancos buscan tomar ventaja en la semifinal ante el United y mantener viva la ilusión de la final en casa de cara a Old Trafford

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club recibe este jueves al Manchester United inglés en San Mamés en la ida de semifinales de la Liga Europa (21.00 horas) en la que buscarán dar el primer paso hacia la final de 'casa' apoyándose en su inmaculada marcha como local en la competición ante un rival histórico, pero ante el que vivió una de sus grandes gestas europeas.

'La Catedral' albergará su penúltima noche europea de la temporada. Athletic y Manchester United serán los penúltimos equipos que pisen su césped antes de que el próximo 21 de mayo se dispute allí la gran final del torneo. Un partido con el que los rojiblancos llevan soñando con estar presentes durante casi un año y que les ha motivado especialmente esta campaña.

Y es que el Athletic ha plantado en la tercera semifinal europea de su historia tras haber ganado todos los partidos jugados en San Mamés, incluyendo el desenlace de las eliminatorias de octavos y cuartos ante la Roma italiana (3-1) y el Rangers FC escocés (2-0). Ahora, la empresa será diferente, ya que tendrá que buscar su billete a domicilio y en un escenario con mística como el 'Teatro de los Sueños'.

Precisamente 'soñar', como reza un mural cercano a San Mamés, es el verbo más utilizado por los aficionados del Athletic en los últimos tiempos. Los 'leones' están ilusionados con regresar a una final europea 13 años después, y el destino ha vuelto a poner en su camino al Manchester United, como ocurriera a aquel añorado 'Athletic de Bielsa' que enamoró en la primavera de 2012 de camino a Bucarest y del que sólo queda Óscar de Marcos, que, caprichos del destino, podría colgar las botas ganando el título que entonces se le escapó. Entonces, ese Athletic ganó los dos duelos (2-3 y 2-1).

Como aquel del argentino, este también es un equipo de autor y al que le va la marcha. Ernesto Valverde ha conseguido formar en los últimos años un equipo que, cuando está bien físicamente, despliega un ritmo de juego muy difícil de aguantar para sus rivales, y ante el United no será una excepción. Gran parte de sus opciones de cara a la vuelta pasan por sacar un buen botín en la ida, por lo que la idea no será otra que la de salir al ataque y con esa presión alta tan característica y que tan buenos resultados le ha dado en la competición ante un United muy irregular esta campaña.

Para ello, el 'Txingurri' dispondrá de su medular de gala, conformada por Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar, y con los que sobre el campo el Athletic no pierde desde la visita al Olímpico de Roma el pasado 6 de marzo. El que no estará es Oihan Sancet, máximo goleador del curso y que no se ha recuperado a tiempo de su lesión, y cuyo puesto en el once está entre Alex Berenguer y Unai Gómez.

Salvo esta baja, los rojiblancos podrán formar con su once de gala, con los hermanos Williams y con Maroan Sannadi como punta de lanza. Tres jugadores que han sido claves en las eliminaciones ante Roma y Rangers, sobre todo Nico Williams, que está exhibiendo su mejor fútbol en la Liga Europa, con cinco goles, los mismos que Iñaki, y tres asistencias. De hecho, está siendo especialmente decisivo en las eliminatorias, en las que ha anotado tres dianas.

DE LIGT Y DIALLO VIAJAN A BILBAO

Enfrente estará un Manchester United que está encontrando en Europa toda la estabilidad y regularidad que le ha faltado en Premier League, y donde aún se mantienen invictos. Los 'Diablos Rojos' han avanzado a las semifinales de la competición tras eliminar de manera épica al Lyon francés en cuartos con una remontada increíble en los últimos seis minutos de la prórroga en Old Trafford. Antes, en octavos, se deshicieron de la Real Sociedad en un polémica vuelta, y fueron terceros en la fase de liga.

Un recorrido donde ha destacado el nombre propio de Bruno Fernandes. El centrocampista portugués se está echando a la espalda el equipo, y ha marcado cuatro goles y repartido una asistencia en los últimos cuatro partidos europeos del United, por lo que será un hombre a vigilar. Además, Dani Vivian y Yeray Álvarez deberán hacer lo propio con el danés Rasmund Hojlund, que también está brillando en la Liga Europa con cinco goles.

Rúben Amorin, cuyo equipo no gana un partido en los 90 minutos desde el 16 de marzo, tiene la buena noticia de que viajan el central neerlandés Mathijs de Ligt, que palia las bajas en defensa de los lesionados Lisandro Martínez y Diogo Dalot, y el extremo marfileño Amad Diallo. El delantero neerlandés Joshua Zirkzee también es baja.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I.Williams, Berenguer, N.Williams; y Sannadi.

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, Yoro, De Ligt, Maguire, Dorgu; Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes; Garnacho y Hojlund.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.00/Movistar+.