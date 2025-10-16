El Atleti se lleva en casa un revés del Manchester United

Synne Jensen, durante un partido con el Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Las colchoneras perdieron por la mínima contra las 'diablas rojas' en la jornada 2 de la Champions League Femenina

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido por 0-1 ante el Manchester United en la jornada 2 dentro de la fase de liga en la Champions League Femenina, debido a un gol anotado por Fridolina Rolfö para un conjunto inglés que ha jugado más de medio partido con una mujer menos tras la expulsión de Dominique Janssen.

En el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid), las anfitrionas querían olvidar su reciente goleada encajada contra el FC Barcelona en la Liga F Moeve. Eso sí, escasos días antes de eso, había sido el propio Atlético el que había saboreado un cómodo triunfo por seis goles de colchón para el arranque de esta renovada Liga de Campeones 2025/26.

Pero esta vez enfrente no estaba el flojo SKN St. Pölten, sino unas 'diablas rojas' que casi desde el inicio del encuentro apretaron sobre la portería defendida por Lola Gallardo. Fue la exculé Rolfö quien mejores ocasiones tuvo en el primer cuarto de hora, como preludio del 0-1 que ella misma marcó en el 24' después de un centro de Julia Zigiotti Olme.

La pareja de centrales locales despejó de forma blanda y Rolfö enganchó dentro del área rival una volea a bocajarro que adelantó a un Manchester United que no tardó en buscar otro gol. La propia Zigiotti Olme combinó con Melvine Malard, quien zanjó esa pared con un derechazo demasiado cruzado.

Sin embargo, las tornas se invirtieron poco antes del descanso, cuando la árbitra griega Eleni Antoniou cambió de amarilla a roja la tarjeta que había mostrado a Janssen por su dura entrada sobre Gio Queiroz; no en vano, la atacante brasileña fue sustituida entre evidentes gestos de dolor en su tobillo izquierdo, que se le había doblado muchísimo en esa acción.

Al saque de esa falta con un centro al área, el Atlético acarició el empate a raíz de un cabezazo de Gaby García que luego golpeó en una adversaria y que Phallon Tullis-Joyce sobre la misma línea evitó que entrase; de hecho, la arquera del United fue clave para las visitantes.

Una doble parada de Tullis-Joyce antes de irse a vestuarios dio ánimos a un equipo que se parapetó bien atrás en cuanto empezó la segunda mitad. Luany fue la más incisiva de un Atlético que malgastó varias oportunidades para hacer un 1-1 que nunca llegó, ni con los disparos de Gaby García.

Para colmo, las rojiblancas también se quedaron con una jugadora menos en el 74' tras la segunda amarilla que recibió Alexia Fernández. A pesar de ello, las pupilas de Víctor Martín siguieron achuchando a una Tullis-Joyce sólida entre palos y que en la lejanía vio cómo su compañera Malard en el minuto 84 desaprovechaba una ocasión clarísima al contragolpe.

Aunque no mató ahí el partido, el equipo entrenado por Marc Skinner impidió con destreza cualquier conato de reacción de un Atleti que consumó su primera derrota en esta Champions League y, por ello, se quedó en la zona media de la clasificación con tres puntos; mientras, el United logró su segunda victoria en otras tantas jornadas y alcanzó los seis puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - MANCHESTER UNITED, 1 (0-1 al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Alexia Fernández, Lauren (Xènia Pérez, min.86), Lloris, Medina; Boe Risa (Bartel, min.86), Gaby García; Luany, Fiamma (Ana Vitória, min.86), Jensen (Guijarro, min.66); y Gio Queiroz (Portales, min.42).

MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Riviere, Janssen, Le Tissier, Sandberg; Toone (George, min.46), Miyazawa, Zigiotti; Malard (Williams, min.87), Terland (Naalsund, min.46) y Rolfö (Galton, min.64).

--GOL:

0-1, min.24: Rolfö.

--ÁRBITRA: Eleni Antoniou (GRE). Amonestó con tarjeta amarilla a Alexia Fernández (min.53 y 74) y Luany (min.90+2) por parte del Atlético de Madrid, y a Riviere (min.19) en el Manchester United; expulsó con roja directa a Janssen (min.41) en el Manchester United.

--ESTADIO: Centro Deportivo Alcalá de Henares.