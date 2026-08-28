El Atlético aparca el 'caso Julián' en el Pizjuán

Álex Baena, Giuliano Simeone y Marc Pubill en el Atlético de Madrid-Villarreal - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30 horas/M+ LaLiga) con el objetivo de aparcar el 'caso Julián Álvarez', que le acompaña desde hace semanas, y conseguir su primer triunfo a domicilio del curso, en una tercera jornada de LaLiga EA Sports en la que el Sevilla FC busca defender su pleno de victorias para seguir en lo más alto.

El huracán provocado por la negativa a que el delantero argentino pusiese rumbo a 'Can Barça' no ha hecho más que aumentar de categoría. El viernes, el jugador se ausentó del entrenamiento del equipo por tercer día consecutivo por "una indisposición", lo que le hará perderse el partido en la capital hispalense, mientras el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, avivaba el fuego.

"El jugador está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y lo lamento muchísimo", expresó en Movistar Plus+. "No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto", añadió, antes de recibir la contestación inmediata del vicepresidente azulgrana, Rafael Yuste. "Estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja y no las entiendo en absoluto. No las comparto y, por supuesto, me indignan", apuntó.

Mientras, Diego Pablo Simeone, a pesar de ratificar la postura del club, trata de poner paz. "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud", afirmó en rueda de prensa. "Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es, para nuestro equipo", advirtió.

En medio, los abucheos, pitos e insultos a 'La Araña' en el Metropolitano, donde el jugador no pudo acercarse a sus aficionados, por consejo del club rojiblanco, después de que el equipo salvase un empate (2-2) con uno menos ante el Villarreal. Solo un gol de Giuliano Simeone en el minuto 85 evitó la derrota del equipo entrenado por su padre, lastrado por la expulsión de Robin Le Normand en el 76' que permitió a los castellonenses tomar ventaja poco después.

Ahora, el conjunto colchonero viaja a Sevilla con la necesidad de mantenerse invicto y, sobre todo, lograr un triunfo que ayude a calmar las aguas y olvidar lo extradeportivo. Será su primer encuentro a domicilio, al que acudirá de nuevo sin Julián ni el noruego Alexander Sorloth.

Sus ausencias volverán a dar al nigeriano Ademola Lookman la responsabilidad en ataque, donde le acompañarán Giuliano y Álex Baena por los costados con el surcoreano Kang-in Lee en la mediapunta. El danés Morten Hjulmand y Pablo Barrios se encargarán de la sala de máquinas, mientras que atrás, con la baja obligada de Le Normand, Marc Pubill y Dávid Hancko formarán pareja de centrales. Completarán el equipo Marcos Llorente y Álex Grimaldo en los laterales y Jan Oblak en portería.

Enfrente, el Sevilla busca mantener el pleno y arrancar el curso con tres victorias seguidas, algo que no sucede desde la campaña 2006-07, en la que terminó tercero. Tras cuatro temporadas seguidas con muchos apuros, el cuadro de Luis García Plaza ha ofrecido buenas sensaciones en este comienzo.

En su estreno en casa, fue capaz de remontar (2-1) al Rayo Vallecano con un gol de Peque en el descuento a pesar de jugar con uno menos en los últimos minutos por la expulsión de Kike Salas, y días después asaltó San Mamés (1-3) gracias a los tantos de Isaac Romero, Chidera Ejuke y Joaquín Martínez 'Oso'.

El extremo hispano-argentino, sin embargo, ya ha abandonado la capital andaluza camino del Estrasburgo francés, mientras que el suizo Rubén Vargas negocia su marcha al Olympiacos griego y tampoco jugará este sábado. El resto, están disponibles para el preparador sevillista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Guridi, Agoumé, Peque; Miguel Sierra, Julio Díaz; y Ure.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Barrios, Kang-in Lee; Giuliano Baena y Lookman.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 21.30/M+ LaLiga.