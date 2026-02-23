El Atlético apela al Metropolitano como laboratorio contra el Brujas

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth celebra un gol. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este martes (18.45 horas) al Club Brujas en la vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el empate (3-3) cosechado la semana pasada en Bélgica, con la intención de mostrar su fortaleza en el Riyadh Air Metropolitano ante un conjunto belga crecido que confía en su hechizo para pasar de ronda como la temporada pasada.

El feudo colchonero vuelve a escuchar el himno de la máxima competición continental este martes cuatro semanas después de ver cómo su equipo era remontado sorprendentemente por el Bodo/Glimt (1-2) en la que supuso la primera derrota del curso en el Metropolitano. Y es que ese resultado adverso, sumado al empate en Turquía siete días antes (1-1), obligó a los pupilos de Diego Pablo Simeone a confirmar su presencia en los octavos de final del torneo a través de la ronda de repesca ante el conjunto de la Liga Jupiler.

Y el escenario no puede ser más impredecible para el Atlético de Madrid, fruto de la irregularidad mostrada a lo largo de toda la temporada, una realidad que se evidenció en el encuentro de ida. Los rojiblancos vieron cómo se les escapó la ventaja inicial por dos goles de diferencia con la que llegaron al descanso y cómo tras recomponerse en el tramo final del encuentro volvieron a lamentar un error defensivo para llegar a este segundo encuentro sin ventaja alguna.

Ahí reside el mayor problema para el equipo de Simeone, en la fragilidad defensiva. De los nueve encuentros de Champions League disputados esta temporada, en ninguno de ellos ha logrado acabar con la portería a cero alcanzando un nuevo récord negativo para la historia de la entidad en la competición europea. Son 18 goles en contra, lo que significa que el Atlético de Madrid encaja dos goles por partido. Un registro preocupante que debe subsanar cuanto antes Simeone si quiere llegar lejos en esta competición.

El argentino se aferra a su fortín, el Metropolitano, como laboratorio para comenzar a corregir los errores flagrantes que tanto están privando al conjunto madrileño de mostrar su verdadero potencial cuando la temporada se adentra en los momentos cruciales. Ciertos brotes verdes se palparon este fin de semana en el encuentro de LaLiga EA Sports, donde los colchoneros se sobrepusieron al tanto inicial del rival para terminar goleando (4-2) para coger impulso ante la cita europea.

Además, buscarán ampliar su racha de 19 partidos invicto en tiempo reglamentario en eliminatorias de Liga de Campeones (12V y 7E) ante una afición que todavía no ha visto perder a su equipo esas rondas desde que se mudó al distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Una racha que el Brujas quiere romper para dar la campanada y colarse entre los 16 mejores equipos de la competición intercontinental.

Los belgas ya demostraron su poderío y peligrosidad en ese primer encuentro donde a pesar de ir por debajo en el marcador nunca perdieron la cara al partido con la esperanza de igualar como así fue al final. Y con esa inercia, confirmada este pasado fin de semana en Liga ante el Leuven (2-1), llegan ahora a Madrid. Ante ellos se presenta el hito de convertirse en el segundo equipo belga en este siglo que elimina a un conjunto español en una fase final de eliminatoria europea --el RSC Anderlecht ya apeó al Villarreal en los octavos de final de la Conference League en la 2022-2023--.

Sin embargo, el Brujas ya sabe lo que es eliminar a un equipo de LaLiga EA Sports, lo hizo ante el CA Osasuna en los 'playoffs' previos a la fase de grupos de la Conference League hace dos campañas. Ahora la empresa es diferente con la temporada ya rodada, pero se aferran a la racha de ganar ocho de sus últimas diez eliminatorias a doble partido en Europa. Además, fuera de casa muestran su mejor y más peligrosa versión cuando la ronda es sinónimo de 'ganar o morir' con seis de sus últimas nueve como visitante triunfando.

Pero para frenar eso, Simeone tiene el antídoto Julián Álvarez. El argentino ha participado en 15 goles en sus últimas 16 apariciones en la Liga de Campeones con los rojiblancos (12 goles y 3 asistencias), siendo además 15 de sus últimos 18 goles en todas las competiciones al calor de su gente. Parece que la 'Araña' comienza a poner fin a su sequía goleadora y previsiblemente sea de la partida junto a un enrachado Alexander Sorloth, autor de un doblete ante el Espanyol, y Ademola Lookman, que ya ha visto puerta en las tres competiciones.

Por su parte, Ivan Leko depositará todas sus esperanzas en las botas de un Nicolò Tresoldi que brilló en la ida con un gol y una asistencia. El alemán fue un quebradero de cabeza para la defensa colchonera y volverá a buscar su protagonismo en el Metropolitano para seguir aumentando su racha de cuatro partidos consecutivos marcando. Con quien no podrá contar el croata será con Raphael Onyedika, que vio la tercera cartulina amarilla, una baja sensible que abre la puerta en la medular.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Sorloth y Julián Álvarez.

CLUB BRUJAS: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken; Forbs, Diakhon; Vermant y Tresoldi.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 18.45/M+ Liga de Campeones.