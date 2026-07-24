El Atlético de Madrid disputará un amistoso ante el Olympique de Marsella el 14 de agosto

Archivo - Jugadores del Atlético de Madrid celebra un gol en el Riyadh Air Metropolitano. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrentará al Olympique de Marsella el próximo viernes 14 de agosto, en el CEPAC Vélodrome de la ciudad francesa, a las 17.30 horas, en el último test veraniego antes del inicio de LaLiga EA Sports 2026-27.

El conjunto rojiblanco medirá durante su pretemporada al Getafe CF, el 29 de julio; al Manchester United, el 1 de agosto; y al Manchester City, el 9 de agosto; antes de afrontar el último duelo de preparación frente al Olympique de Marsella, el 14 de agosto en el Vélodrome.

Una vez concluido el duelo frente al conjunto francés, el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone se centrará en preparar el estreno liguero, que tendrá lugar el miércoles 19 de agosto (21.00) en el Riyadh Air Metropolitano frente al Málaga CF, aplazado por el Mundial 2026.