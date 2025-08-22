Atlético de Madrid - Elche: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Riyadh Air Metropolitano será testigo de un choque en el que el Atlético de Madrid, favorito y aspirante al título, recibe con la necesidad de ganar tras el tropiezo en el debut a un Elche que buscará puntuar en la segunda jornada de LaLiga EA Sports.

Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Barrios, Almada; Álvarez y Sörloth.

Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Febas, Aguado, Martim Neto; Valera, Álvaro Rodríguez y Mendoza.

Fecha y hora:

El duelo entre Atlético de Madrid y Elche de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio Riyadh Air Metropolitano se celebrará el sábado 23 de agosto a las 19.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los rojiblancos y los ilicitanos se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga.