El Atlético de Madrid ofrece 35 millones por Matias Fernández-Pardo

Archivo - Matías Fermández-Pardo celebra un gol con el LOSC Lille - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid habría ofrecido 35 millones de euros al LOSC Lille francés por el delantero internacional hispano-belga Matías Fernández-Pardo, según informó este lunes el diario deportivo 'L'Equipe'.

El periódico francés indica en su página web que el club rojiblanco habría puesto sobre la mesa esta cantidad, "incluyendo variables", por el futbolista de 21 años y que estuvo con la selección belga en el pasado Mundial, aunque también pudo haberlo hecho con la Sub-21 de España tras haber sido convocado en varias ocasiones, pero no jugar ningún partido.

'L'Equipe' apunta que el presidente del Lille, Olivier Létang, podría intentar "negociar un precio más alto" ante el interés de clubes de la Premier League inglesa por Fernández-Pardo, del que ya recordó en las páginas del mismo diario hace unos días que "tiene contrato hasta 2029 y su salida no está sobre la mesa".