El City remonta al Atlético y arruina la fiesta de Kang-in Lee en Seúl

Kang-in Lee con el Atlético de Madrid - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha caído este domingo ante el Manchester City (3-1) en Seúl, un partido amistoso en el que el canterano Jorge Domínguez logró adelantar a los rojiblancos antes de que un doblete de Omar Marmoush y un tanto de Rayan Aït-Nouri le dieran la vuelta al marcador para amargar la fiesta en casa del debutante Kang-in Lee.

En un abarrotado Estadio Mundialista de Seúl, el mediocentro surcoreano se estrenó con la elástica rojiblanca saliendo desde el banquillo (min.64), e incluso estuvo a punto de establecer el empate a dos en un duelo que supone la segunda derrota en tres encuentros de pretemporada para los de Diego Pablo Simeone.

Todo en un duelo que arrancó con claro dominio 'citizen', con los de Enzo Maresca -que alineó a más teóricos titulares que el 'Cholo'- tratando de hacer daño por las bandas con Savinho y Antoine Semenyo frente a un Atleti que formó con línea de cinco atrás. Poco a poco, el cuadro colchonero, de la mano de Morten Hjulmand y Koke, empezó a desperezarse y se hizo con la pelota.

Así, a poco del descanso, el joven defensa Jorge Domínguez, de 16 años, subió para sumarse al ataque rojiblanco en una jugada a balón parado; después de que se botase el saque de esquina, el esférico llegó a sus botas y, con el exterior, superó a Gianluigi Donnarumma para inaugurar el luminoso (min.43).

En la reanudación, avisó Phil Foden, pero fue Marmoush el que consiguió acabar con la resistencia de los de Simeone y remontar el partido en solo dos minutos, en ambos tantos con la ayuda de Semenyo. En el primero, el ghanés se lanzó al suelo para evitar que el balón se fuese por banda y regaló el empate al egipcio (min.57).

El segundo, en cambio, llegó con mucha más polémica. Ni el colegiado ni sus asistentes pitaron un evidente fuera de juego de Semenyo, que se fue de Carlos Martín y regaló el doblete a Marmoush (min.59). Simeone respondía haciendo diez cambios, entre ellos el de Rodrigo Mendoza para que entrase Kang-in Lee.

El surcoreano, que jugó en punta junto a Arnau Ortiz, tuvo en sus botas el empate, pero fueron los de Maresca los que volvieron a ver puerta gracias a Ait-Nouri, que superó a un Salvi Esquivel que salió para sustituir a Jan Oblak (min.90).