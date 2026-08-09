Simeone: "Estoy preocupado porque todavía no hemos podido entrenar en grupo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone - Europa Press/Contacto/Alejandro Matias
MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que está "preocupado" por el hecho de que el equipo todavía no haya podido "entrenar en grupo" a pocos días de que comience LaLiga EA Sports, y cree que al mediocentro surcoreano Kang-in Lee le queda todavía un "tiempo de adaptación".
"Tuvimos a 10 internacionales jugando la final y las semifinales del Mundial, fue muy lindo, pero eso conlleva que no hayan podido venir antes por sus necesitadas y merecidas vacaciones. Estoy preocupado porque quedan nueve días para competir y todavía no hemos podido entrenar en grupo, ni siquiera jugar en equipo", confesó tras la derrota ante el Manchester City (3-1) en un amistoso en Seúl.
Por otra parte, el técnico argentino habló sobre el debut del surcoreano Kang-in Lee. "Jugó pocos minutos, poco a poco va a ir encontrando el ritmo de juego que necesita él y que necesita el equipo. Vamos a necesitar ese tiempo de adaptación que necesitan los futbolistas, sobre todo en la parte física", advirtió.
Además, todavía no sabe en qué posición jugará. "No lo sé. Puede jugar en banda derecha, como interno por la izquierda, de cuarto por la izquierda, de mediapunta... Es un futbolista que se adapta, por sus características, a distintos sistemas y intentaremos ponerlo en el lugar donde creemos que le hace bien al equipo", subrayó.
Por último, el 'Cholo' reconoció que aún no han tomado "una decisión" sobre si Jorge Domínguez, que anotó este domingo el gol rojiblanco, se va a quedar en el primer equipo. "Es un jugador importante, que puede ayudarnos. Para mí, los futbolistas no tienen edad. Si sigue en esta línea, tenemos un futbolista importante en crecimiento. Hay que acompañarlo, no hay que apurarlo, hay que protegerlo y lo vamos a cuidar, porque es un chico que nos puede ayudar", finalizó.