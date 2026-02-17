El Atlético no quiere otra noche de Brujas a domicilio

Archivo - Los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y Julián Álvarez, en un partido de Liga de Campeones. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este miércoles (21.00 horas) al Club Brujas en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-2026, en un duelo en el Jan Breydelstadion al que los rojiblancos llegan sumidos en plena irregularidad de resultados, con altibajos continuos y sin margen de error en una competición en la que sueñan llegar lejos, pero donde primero tendrán que eliminar al equipo belga que busca los octavos de final por tercer año consecutivo.

Tras un desenlace aciago de la 'liguilla' de la Champions League para los pupilos de Diego Pablo Simeone, estos tendrán que confirmar su presencia en los octavos de final del torneo a través de la ronda de repesca ante el conjunto de la Liga Jupiler. Y es que tras el dubitativo inicio con las dos derrotas ante Liverpol (3-2) y Arsenal (4-0), los rojiblancos parecían reconducir su camino hacia el 'Top 8', pero sus dos adversos últimos encuentros, contra el Galatasaray (1-1) y el Bodo/Glimt (1-2), les hacen pasar por el peaje y el desgaste de dos partidos más.

Un síntoma de irregularidad que persigue a los colchoneros en el presente curso y que parece, a diferencia del pasado donde llegó a encadenar quince triunfos consecutivos entre noviembre de 2024 y enero de 2025, no tener fin. Esa inestabilidad se ha visto palpable estas últimas semanas donde en la Copa del Rey Mapfre brilló ante Real Betis y FC Barcelona, respectivamente, y se oscureció en LaLiga EA Sports con tres partidos sin ganar, el último con un duro 3-0 ante el Rayo Vallecano, que le apearon definitivamente de la pelea.

Pero el Atlético de Madrid busca romper esa mala dinámica en su visita a un Brujas que tratará de poner contra las cuerdas a su rival y sacar ventaja al calor de su afición. Los belgas ya demostraron su poderío y peligrosidad como local durante la fase de liga del torneo con tan solo una derrota frente al líder Arsenal (0-3), pero logrando un valioso empate (3-3) contra el FC Barcelona donde en ningún momento del partido estuvieron por debajo en el marcador.

Esa firmeza en casa hizo que el conjunto belga se colara entre los 24 mejores de la Champions por segunda temporada consecutiva y para afrontar ilusionado esta eliminatoria tratando de dar la campanada como la campaña pasada ante el Atalanta italiano, y clasificarse para los octavos de final por tercer año seguido.

Además, el equipo que entrena Ivan Leko llega enrachado con cinco victorias en sus últimos seis encuentros oficiales y dispuesto a llevAr viva la eliminatoria a Madrid apoyado en su buena estadística en su estadio ante un Atlético que sólo ha arañado un empate en sus anteriores cuatro visitas. En la última, en la fase de grupos de la temporada 22-23, cayó 2-0 y tampoco pudo ganar en el Metropolitano (0-0).

VUELTA DE LA UNIDAD 'A'

Con este escenario amenazante viajan los de Simeone que además tienen que lidiar con la losa de su muy pobre registro fuera de casa ya que de los 19 encuentros disputados lejos del Riyadh Air Metropolitano esta temporada, tan sólo ha ganado en nueve. Un registro sustentado en la fragilidad defensiva que se ha acentuado en esta edición de la Champions donde no ha dejado su portería a cero en ninguno de los partidos jugados hasta la fecha. Y si no consigue en el Jan Breydel acabar el partido sin recibir gol, establecerá un nuevo récord negativo para la historia de la entidad en la competición europea.

Para este enfrentamiento, Simeone, que alineó a la 'unidad B' en la derrota de este domingo tras el desgaste en Copa ante el FC Barcelona, volverá a poner en liza su once de gala. No podrá contar con los lesionados Nico González ni Pablo Barrios, este pieza fundamental para el argentino en sus esquemas, por lo que Marcos Llorente parece que suplirá su baja de nuevo como hiciese el pasado jueves y con Nahuel Molina repitiendo por tercer partido en el lateral derecho.

Junto al polivalente futbolista madrileño estará el capitán, Koke Resurrección, con Ademola Lookman, que se estrenará en Champions, y Antoine Griezmann, que está recuperando su mejor versión, por delante para acompañar a Julián Álvarez, algo más liberado tras romper su mala racha goleadora.

Por su parte, el técnico croata Ivan Leko saldrá previsiblemente con el mismo once titular que venció al Olympique de Marsella en el último enfrentamiento europeo con Romeo Vermant como referencia ofensiva y con la moral alta tras ver puerta ante el conjunto francés y el Kairat Almaty, y con el liderazgo del sempiterno capitán Hans Vanaken.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CLUB BRUJAS: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Vermant y Diakhon.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: Jan Breydelstadion.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.