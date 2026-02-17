Simeone: "El equipo es de todos y no de diez"

Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que deberán aprovechar ante el Brujas, en el partido de ida del 'Playoff' de la Liga de Campeones de este miércoles, todas "las situaciones" que se les presenten para afrontar con "más tranquilidad" el choque, y ha recordado que "el equipo es de todos y no de diez" y que por eso necesita a todos al máximo nivel "para todo lo que viene".

"Los futbolistas salen con motivación siempre, es muy difícil que un jugador salga a perder o a jugar mal. Como refleja Koke, hay momentos donde las cosas te salen mejor, donde el equipo tiene un patrón y una seguridad de juego, y hay partidos en los que no lo tienen. Como vemos, en varias ligas sucede, y a nosotros, en estos cuatro partidos, nos pasaron cosas buenas y cosas no buenas", declaró en rueda de prensa.

Respecto al conjunto belga, el técnico argentino avisó de su peligro y recordó sus "resultados importantes" en casa. "Vamos a encontrar a un rival que, salvo en el partido ante el Arsenal, que fue al poco tiempo del entrenador nuevo, ha tenido resultados importantes de local: Mónaco, Marsella, Barcelona... Compite bien, es un rival con gente joven, con experiencia también en la portería y en la mitad de campo en su capitán, un equipo que sabe a lo que juega. Tiene una muy buena presión, gente muy rápida en la parte final del campo, así que tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", manifestó.

Sobre el objetivo en esta competición, el 'Cholo' aseguró que es "pasar a dieciseisavos". "A partir de ahí, ir paso a paso hasta donde podamos llegar", dijo, antes de recalcar la necesidad de ser contundentes. "Viendo la 'Champions', está clarísimo que todos los equipos son buenos, no hay un equipo que sea malo. Todas las situaciones que pueda generarte esa contundencia, te va dando mucha más tranquilidad en el partido. Mañana, como todos los partidos que se presentan en Champions, sobre todo fuera de casa, habrá que jugar un partido duro, difícil y tratar de sacarlo como queremos", indicó.

También opinó de la dupla formada por Dávid Hancko y Marc Pubill. "Se ve claramente lo que los dos pueden aportar. Tienen un buen juego posicional, se encontraron muy bien en copia de juego los dos por sus características. Los dos son rápidos, tienen buena salida de pelota; tienen que mejorar en algunas cosas, como todos los futbolistas", subrayó.

"Nos aportan en este tramo del campeonato cosas que al equipo le estás haciendo muy bien. Ayer José -Giménez- no hizo un mal partido, Clément -Lenglet- no tuvo una buena tarde... Estamos tratando de tener a todos de la mejor manera, porque no nos alcanza solamente con Hancko y con Marc para todo lo que viene. El equipo es de todos y no de diez", añadió.

También valoró el trabajo de Álex Baena. "Tiene una actitud siempre positiva, con una predisposición para dar lo mejor siempre, con un talento diferencial dentro de los mediocampistas que tenemos. Necesitamos más de él y le vamos a exigir lo que vemos que tiene", explicó.

Por último, Simeone habló de su carrera como futbolista justo el día en el que se cumplen 20 años de su último partido en el césped. "Tengo un pensamiento que confirmé hace poco con mi mamá ante la muerte de mi papá. Mi mamá estaba tranquila, estaba en paz y le decía, '¿cómo estás tan tranquila? Se murió papá'. Y me dijo 'di todo el amor que tenía'. Por eso actué de la misma manera cuando me tocó dejar de jugar", expuso.

"Hoy no tengo ninguna necesidad de volver atrás para decir 'me gustaría jugar'. Cuando tuve que estar, estuve; cuando tuve que jugar, jugué, y cuando tuve que dar todo, lo di. A veces lo hice bien, a veces lo hice mal, pero siempre dando el 100%, y eso me da la tranquilidad y la paz para vivir de la misma manera", finalizó.