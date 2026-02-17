Koke: "Aunque mucha gente se pensaba que ya estaba acabado por la edad, siento que puedo aportar"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, atiende a la prensa. - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, admitió este martes que a sus 34 años siente que puede "aportar" al equipo colchonero "aunque mucha gente" se pensase que "ya estaba acabado por la edad", mientras que también comentó que los propios jugadores son "los primeros perjudicados porque no salen las cosas".

"No lo sé si es mi mejor momento. Estoy aquí para lo que me necesite el equipo y para lo que me pide mi entrenador, sea jugando donde me toque o estando en el banquillo sin jugar, como pasó el otro día. Me encuentro bien y estoy contento. Aunque mucha gente se pensaba que a lo mejor ya estaba acabado por la edad, como dice bien el míster, da igual que tengas 17 o tengas 37, que si estás en buena forma puedes jugar. Y así me siento, aunque tenga 34 años, me siento bien y que puedo aportar mucho al equipo", reflexionó Koke en la víspera de su encuentro en la Liga de Campeones.

El Atlético afrontará fuera de casa este miércoles (21.00 horas) la ida de su 'playoff' de dieciseisavos de final en la Champions League contra el Club Brujas, en un estadio cuyos antecedentes no traen "buen recuerdo" a los rojiblancos. "Ojalá podamos cambiar. Por qué no a la tercera la vencida y ganar", sentenció Koke al respecto en su rueda de prensa.

Luego el centrocampista madrileño confesó que ni él ni sus compañeros sienten "presión" añadida. "Hacemos lo que más nos gusta desde pequeñitos hasta el día de hoy, entonces presión cero. Al revés, ilusión máxima y a por el partido y a hacer lo mejor posible para ganar", subrayó.

Acerca de la inestabilidad que atraviesan esta temporada, señaló que deben "llegar a esa regularidad" que tuvieron en otras campañas para "poder pelear por cosas grandes". "Obviamente somos personas y hay días que tienes buenos y malos. Si tuviéramos la receta de jugar todos los partidos bien y perfectos o casi la perfección, como el día del Betis o del Barcelona, lo haríamos todos los días. Somos los primeros que queremos ganar todos los partidos y ganar 0-5 o 4-0. Somos los primeros perjudicados porque no salen las cosas", reconoció Koke.

"Sobre todo en Liga, que es el torneo de más regularidad. Pero sí que es cierto que en Copa y en Champions estamos en un buen momento. Ahora nos toca la Champions y ojalá podamos hacer un buen partido como vinimos haciendo en estas eliminatorias de Copa", añadió. No en vano, el capitán colchonero afronta este compromiso en tierras belgas con "máxima motivación y concentración para intentar encarrilar" la eliminatoria.

"Por suerte o por desgracia cuando ganas o pierdes cada tres o cuatro días jugamos entonces cuando ganas obviamente estás más contento y cuando pierdes estás dolido. Tienes revancha para jugar el próximo partido y ganar. Hay que estar más juntos que nunca porque obviamente dependemos de todos los jugadores que están en la plantilla, todos estamos disponibles para jugar y ganar los partidos. Esa es una de las formas que nos planteamos para lo que viene", manifestó el capitán del Atlético.

Finalmente, Koke dijo que "lo que pasa en el vestuario" se queda ahí, en alusión a las recientes declaraciones acerca de la actitud del equipo en el duelo liguero ante el Rayo Vallecano. "Fue un día malo. Si llegamos a ganar, todo hubiese sido espectacular, pero no fue así. Estamos muchas veces en una montaña rusa y obviamente lo que tenemos que hacer es buscar esa regularidad que venimos hablando durante toda la temporada", concluyó.