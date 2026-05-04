El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, antes de lanzar el penalti en la ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Atlético pone toda su fe y deseo europeo en Londres

Tras el 1-1 del Metropolitano, los rojiblancos buscan alcanzar su cuarta final de Liga de Campeones ante un Arsenal arropado por su público

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este martes (21.00 horas) al Arsenal FC inglés en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2025-2026, con el anhelo de rayar a gran nivel para colarse en su cuarta final en la máxima competición europea y aspirar a levantar su ansiada primera Copa de Europa, mismo objetivo de un rival que se refugia en el Emirates Stadium para soñar con su particular doblete.

Los rojiblancos vuelven a estar a las puertas de una final de Champions diez años después. Para ello, tendrán que superar el reto de certificar lejos de su estadio el pase a la final de Budapest del próximo 30 de mayo en un feudo que ya ha pisado este curso con nefasto recuerdo. Fue durante la fase de liga y con una contundente derrota por 4-0, aunque ahora el partido es totalmente diferente.

Ahora, los pupilos de Diego Pablo Simeone regresan a Londres con el ímpetu de mantener intacto el sueño de tocar por primera vez metal en una competición que tantos feos les ha hecho en la historia. Tras el empate cosechado la semana pasada en el Riyadh Air Metropolitano (1-1) en el primer capítulo de la eliminatoria, el Atlético encara con fe y en su lema de 'Nunca dejes de creer' el trascendental choque con la obligación de ganar a domicilio después de otro año irregular como visitante, con solo dos victorias en los siete viajes europeos.

Sin embargo, el último triunfo lejos del Metropolitano no es tan lejano y se remonta a la anterior ronda cuando venció en el Spotify Camp Nou (0-2). Y ese es el espejo en el que se han de fijar para conquistar Londres de nuevo en unas 'semis' de Liga de Campeones, algo que ya hizo en el curso 2013-2014 cuando doblegó al Chelsea en Stamford Bridge (1-3) después de también empatar en la ida, esa vez sin goles y en el ya demolido Vicente Calderón.

El conjunto rojiblanco llega a este segundo choque con sus opciones intactas tras su buen hacer competitivo la semana pasada, donde tuvo tramos en los que fue superior al Arsenal y también la calma necesaria para no ponerse nervioso después de que los de Mikel Arteta se adelantasen en el marcador al filo del descanso.

La eliminatoria sigue muy igualada, pero ahora ya les queda a ambos menos red en forma de minutos para especular con el marcador, por lo que está por ver cómo afrontan cada uno este segundo capítulo. Los 'gunners' deben decidir si arrancan intensos y en busca de abrir pronto el marcador, apoyados por el ambiente típico de las noches europeas en Inglaterra, para llevar los nervios al equipo rojiblanco, que quizá opte previsiblemente por esperar con más calma este previsible salida local para tratar de hacerle daño con espacios y llevar el nerviosismo a un equipo que no anda tan seguro como hace unos meses ni tan demoledor como la primera vez que se vieron las caras.

Para ello, se volverá antojar clave la figura del francés Antoine Griezmann, el canalizador por el que deben pasar los balones para dar calma y con los que pueda hallar la velocidad al espacio de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Ademola Lookman, uno de los mejores la semana pasada, además de la experiencia del capitán Koke Resurrección.

EL ARSENAL Y LA PRESIÓN DE UNA NUEVA DECEPCIÓN

Los dos futbolistas argentinos no pudieron terminar la ida con claros signos de fatiga y fueron de los muchos que descansaron el sábado en la victoria en Mestalla, pero serán de la partida en un once donde no se esperan sorpresas ante un Arsenal, que busca volver a pelear por su primera Champions 20 años después de caer en su única final ante el FC Barcelona.

Dos décadas de sinsabores que añoran con dar por finalizado apoyados en la experiencia del año pasado, cuando no pudieron con el PSG, en su fortaleza defensiva y en el hecho de jugar en el Emirates Stadium, donde ha ganado cinco de sus seis partidos de esta Champions y donde sólo ha perdido uno de sus últimos 24 partidos como local.

Los 'gunners' tendrán que lidiar de todos modos con la presión que reside sobre un equipo que soñaba con una temporada histórica que se ha complicado por su bajada de rendimiento en esta recta final de campaña donde se ha complicado el título de la Premier League que parecía tener en su mano y cayó en la FA Cup ante el Southampton. El fin de semana cogió aire con una buena goleada (3-0) ante el Fulham en su mano a mano con el Manchester City, que le privó también de la Carabao Cup.

En lo deportivo, Arteta tiene las serias dudas de Martin Odegaard y Kai Havertz, que no entrenaron en la víspera, aunque confirmó que ambos podrán jugar, aunque no se sabe si de inicio. En este sentido, el sustituto del noruego sería el que más quebraderos de cabeza le crearía al técnico vasco, que el fin de semana colocó en esa zona al joven Myles Lewis-Skelly, teórico lateral izquierdo y que cumplió bien. El alemán tiene un reemplazo más sencillo, el goleador sueco Viktor Gyökeres, fichado para partidos como este y que viene de hacer un doblete en el último choque liguero.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ARSENAL FC: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres y Eze.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: Emirates Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.