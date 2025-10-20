El futbolista del Arsenal Bukayo Saka celebra un gol (izquierda), y los jugadores del Atlético de Madrid Álex Baena y Julián Álvarez festejan el triunfo ante Osasuna. - DPA / EUROPA PRESS

El Atlético quiere reivindicarse en Londres

Los rojiblancos buscan su primer triunfo a domicilio del curso asaltando la casa del líder de la Premier para confirmar su mejoría en Europa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este martes (21.00 horas) al Arsenal FC en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, duelo en el que buscará repetir triunfo en Europa y estrenarse como visitante en lo que va de curso para olvidar su primera derrota en Anfield, ante un conjunto inglés, líder de la Premier League, y pleno de confianza refugiado en su fiabilidad ofensiva y defensiva en su feudo.

El Emirates Stadium acoge este martes el regreso a la Champions del Atlético tres semanas después de la última jornada, en la que el conjunto rojiblanco goleó por 5-1 al Eintracht alemán en su feudo, después de caer remontado (3-2) en Anfield en su debut continental esta temporada. Precisamente, esa derrota contra el Liverpool fue un punto de inflexión para el Atleti, que desde entonces ha encadenado seis partidos sin perder (4V y 2E).

Los pupilos de Diego Pablo Simeone cambiaron el chip impulsados por buenas sensaciones en una plaza como la del conjunto 'red', después de un inicio de temporada repleto de dudas. Pero el momento del Atlético, impulsado también por la 'manita' (5-2) al Real Madrid en el derbi del Riyadh Air Metropolitano y que viene de ganar a Osasuna (1-0), es otro, además de haber recuperado efectivos a la causa.

Simeone solo tendrá la baja de Johnny Cardoso, al que, en principio, volverá a suplir Koke Resurrección junto a Pablo Barrios, y podrá contar con los Álex Baena, Thiago Almada, Nico González y compañía en la zona ofensiva, claves para dar clarividencia al ataque rojiblanco. Una faceta ofensiva que volverá a estar encabezada por un Julián Álvarez autor de siete goles en lo que va de curso que, sin embargo, no marca desde la última jornada de Champions.

Con ellos, el Atlético de Madrid afronta uno de los retos más complicados de su primera fase europea, ante el actual líder en Inglaterra -con 3 puntos sobre el Manchester City-, invicto desde el 31 de agosto y que todavía no ha recibido ni un solo gol en contra en los dos partidos disputados en Liga de Campeones. Pero los rojiblancos quieren reivindicarse y olvidar por completo la incertidumbre logrando su primera victoria lejos del Metropolitano este curso.

El balance fuera de casa no es demasiado halagüeño, con dos derrotas y tres empates, y ninguna portería a cero y ocho goles en contra. El Atlético intentará acabar con su mala dinámica en Inglaterra, donde nunca ha ganado en una primera fase de esta competición. Además, el Arsenal atraviesa un momento dulce y con el fichaje de Martín Zubimendi parece haber encontrado la pieza que faltaba en el puzle de Mikel Arteta.

Los 'Gunners' solo han perdido ante el Liverpool esta temporada y parece que cada temporada que pasa dan otro paso más hacia la excelencia. El curso pasado eliminaron al Real Madrid y rozaron la final en la Champions, y ahora vuelven al ataque en su misión de conquistar Europa. Ahora están, con dos victorias, dentro del 'top 8' al que aspiran los rojiblancos.

En su caso, presentan las bajas de Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke y Martin Odegaard, aunque recuperan a Ben White y a Piero Hincapié, aunque con ausencias que no influyen prácticamente en su once de gala. En él están Zubimendi, Declan Rice y Mikel Merino, que viene en un gran momento goleador con España, en el centro del campo, con el peligro de Viktor Gyökeres, aunque no solo ha marcado un gol desde el 23 de agosto.

El Atlético de Madrid deberá cuidar su compromiso defensivo, desde hace varios cursos amenazado por un estilo más atrevido y ofensivo, siempre a prueba ante equipos de esta envergadura. Todo ello, intentando cortar las alas a un equipo inglés vertical, valiente y que cuida cada detalle para aprovechar cada oportunidad. Caer en Londres podría ser fatal para las aspiraciones de 'top 8', en la visita más compleja de esta primera fase.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice, Merino; Saka, Gyökeres y Eze.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: Emirates Stadium.

--HORA:21.00/M+ Liga de Campeones.