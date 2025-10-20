Simeone: "Tenemos una identidad muy clara de lo que queremos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Arsenal en Londres. - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, expresó este lunes que su equipo tiene "una identidad muy clara" de lo que buscan y que saben muy bien a lo que juegan, por lo que llegan a Londres con la "ilusión" de llevarse una victoria necesaria en la Liga de Campeones ante un equipo "muy bueno" como es el Arsenal.

"Nosotros tenemos nuestro camino. Tenemos una identidad muy clara de lo que queremos, sabemos a lo que jugamos, hemos ido evolucionando con respecto a las características que los jugadores nos permiten y venimos con la ilusión de hacer un gran partido y llevarnos una victoria que necesitamos, fuera de casa y en Champions", aseguró el técnico argentino en la rueda de prensa previa al partido de la tercera jornada de la Fase Liga.

El 'Cholo' comentó que el equipo de Arteta es "muy bueno" y tiene un "patrón de juego" y "unas características" que les permiten manejar cada partido, algo que lleva ocurriendo desde que el entrenador vasco llegó al banquillo 'gunner'.

"Tienen una identidad absolutamente clara, no la negocian, incluso la van mejorando. Van trayendo mejores jugadores, generando espacios en los lugares donde creen que pueden mejorar para futbolistas que tengan las características para lo que necesitan", elogió Simeone.

"Han competido en las últimas ligas hasta el final, con merecimientos que no pudieron ser, pero demostraron la capacidad de identidad que tiene el equipo", añadió el técnico rojiblanco, explicando también las claves para que su equipo gane el partido. "Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño, en un estadio maravilloso, con una gente que seguramente empujará. Conocemos el fútbol inglés y el ritmo de juego seguramente sea alto", apuntó.

Simeone visualiza un "partido con intensidad", marcado por la presión del Arsenal en campo rival. "Muchas veces lo hacen muy bien. También se repliegan y obviamente son muy buenos. A partir de la recuperación y transiciones, por su velocidad en las bandas sobre todo, y con un patrón de juego muy claro, nosotros, con nuestras características, buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", reiteró.

Preguntado por las jugadas a balón parado, el 'Cholo' expresó que el conjunto inglés tiene "grandísimos golpeadores, mucha gente alta y buenos cabeceadores". "Lo trabajan con mucho criterio porque no es normal hacer tantos goles y es una virtud enorme. A nosotros nos tocó en el año 2014 ganar muchos partidos por esa vía y está claro que es una opción de victoria que tienen ellos en el juego", comentó, recordando la temporada en la que su equipo ganó LaLiga y llegó a la final de la Liga de Campeones.

Por último, también hizo repaso a la situación del delantero noruego Alexander Sorloth. "Se trata de formar un equipo con mucha competencia interna, con características distintas. Todos los partidos no son iguales, y el entrenador interpreta. Sorloth está en la misma situación que los otros 21 jugadores de campo que tenemos, preparado, con ganas, entusiasmo e ilusión y cuando le toque esperemos que lo haga muy bien", concluyó el entrenador 'colchonero'.