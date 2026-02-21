El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth celebra un gol. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Atlético remonta y coge impulso antes de la Champions

Los de Simeone volvieron a ganar en el Metropolitano ante el Espanyol (4-2) para recuperar el tono en Liga

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado (4-2) al RCD Espanyol de Barcelona en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026, en un partido donde remontó el gol inicial de Jofre Carreras gracias a una brillante reacción con tantos de Alexander Sorloth --por partida doble--, Giuliano Simeone y Ademola Lookman metiendo presión al Villarreal por la tercera posición y como antesala del crucial encuentro de Liga de Campeones del próximo martes ante el Club Brujas.

A pesar del ya conocido discurso de Diego Pablo Simeone de tener en mente únicamente el encuentro más próximo, el argentino no alineó a su máximo goleador esta temporada con 12 goles, Julián Álvarez, ni al capitán rojiblanco, Koke Resurrección, pensando en ese duelo europeo donde requieren del triunfo tras el resultado de la ida (3-3) para avanzar a octavos de final. Pero los madrileños necesitaban volver a la senda de la victoria tras tres tropiezos ligueros consecutivos que les hicieron perder la tercera plaza y toda opción de optar al título liguero.

Sin embargo, el Atlético de Madrid salió con poca tensión competitiva y no tardó el conjunto catalán en beneficiarse de ese estado de vigilia local para ponerse por delante en el marcador en la primera oportunidad. En el minuto 6, Tyrhys Dolan robaba el esférico en la línea divisoria de los dos campos a un Antoine Griezmann errático para que Pol Lozano se aprovechara de una defensa colchonera descolocada con un pase en profundidad al '24' perico, que llegó a línea de fondo, y centrase a placer para que Jofre Carreras, con algo de fortuna y en dos toques, batiera a Jan Oblak.

No le gustó nada a Simeone ese flagrante error de su defensa, mostrando de nuevo su lado más frágil, que llamó de inmediato a los centrales para ajustar y corregir posiciones. Los rojiblancos no querían perder la cara a un partido liguero que se antojaba importante para los intereses por la tan referida cuarta plaza clasificatoria.

Y así lo entendieron los futbolistas que se pusieron el mono de trabajo para mostrar esa solidez como local que tantas alegrías ha dado a la grada colchonera y que en el último encuentro en el Metropolitano no se palpó en lo que fue la primera derrota en Liga delante de su afición --0-1, ante el Real Betis-- y la segunda consecutiva tras el sorprendente tropezón en Liga de Campeones frente el Bodo/Glimt (1-2).

Tras varios tímidos acercamientos fruto del dominio del balón con largas posesiones pasando por las botas de Álex Baena, gran novedad de los madrileños en la medular, el Atlético consiguió enjaular a los visitantes en su área sin posibilidad alguna para trenzar jugadas cómodamente. Al Espanyol le duraba muy poco la pelota y en una de esas pérdidas en la frontal, Marcos Llorente, que partía como lateral diestro, recuperó la pelota y con rapidez puso el centro al segundo palo donde esperaba Alexander Sorloth para poner la igualada en Madrid.

Pero los pupilos de Simeone querían más y no bajaron el pie del acelerador en pos de buscar la remontada antes de llegar al descanso. El monopolio de la posesión y los acercamientos con peligro eran completamente rojiblancos, pero la falta de contundencia, en la figura de Griezmann con dos remates a puerta, y la falta de acierto en el último pase hicieron que el luminoso no se moviera más en los primeros 45 minutos del partido.

El paso por los vestuarios no trajo consigo ningún cambio en los equipos ni en el dominio por parte de los rojiblancos que, a diferencia de la primera mitad, salieron enchufados. Así fue que, cuando se acababan de cumplir los tres minutos de juego y con algún aficionado aun sin estar sentado todavía, Marko Dmitrovic volvía a recoger el balón de su portería mientras que Giuliano Simeone celebraba el segundo tanto local para delirio de su padre, que corría la banda, y de todo el feudo colchonero.

En una internada por la banda derecha, el balón llegó a los pies de Sorloth fuera de posición que sacó provecho poniendo el esférico en la frontal del área perica para que Griezmann tocara lo justo y llegara el balón a los pies de Baena. El de Roquetas de Mar mostró su gran visión de juego asistiendo entre una maraña de piernas pericas al 'Cholito' que batió sin oposición al guardameta serbio.

El Atlético de Madrid conseguía así remontar un partido que se había puesto en contra y, casi sin mucha exigencia, a los diez minutos ponía más tierra de por medio a la salida de un córner botado por Griezmann que peinaba Matteo Ruggeri en el primer palo para que Ademola Lookman se estrenara con la elástica rojiblanca en Liga.

Pero la noche madrileña deparaba más goles en el Metropolitano y el delantero noruego volvió a 'mojar' para reafirmarse como el máximo anotador colchonero en la competición liguera al aprovechar un centro de Ruggeri. El '9' del Atlético de Madrid suma ya seis tantos en lo que va de nuevo año.

Para ponerle un toque de emoción a los compases finales del partido, Edu Expósito se encargó de maquillar el resultado con un 'latigazo' desde la periferia del área que Oblak no pudo ver. Era una bocanada de esperanza sin recompensa final para un Espanyol que volvió a cosechar una nueva derrota en este 2026 donde no conoce la victoria. Por su parte, el Atlético de Madrid vuelve a sumar los tres puntos cuatro jornadas después.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRDID, 4 - RCD ESPANYOL, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente (Molina, min.74), Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone (Le Normand, min.83), Cardoso, Baena (Koke, min.61), Lookman (Julián Álvarez, min.61); Griezmann (Almada, min.74) y Sorloth.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Riedel (Terrats, min.57), Calero, Cabrera, Carlos Romero; Jofre (Pere Milla, min.78), Lozano (Expósito, min.70), Urko González, Dolan (Ngonge, min.70); y Kike García (Roberto Fernández, min.70).

--GOLES:

0-1, min. 6: Jofre.

1-1, min. 21: Sorloth.

2-1, min. 49: G. Simeone.

3-1, min. 58: Lookman.

4-1, min. 72: Sorloth.

4-2, min, 80: Expósito.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a Ngonge (min. 83) por parte del RCD Espanyol.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 56 412 espectadores.