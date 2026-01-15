El Atlético vende a Raspadori a la Atalanta

Archivo - Giacomo Raspadori - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y la Atalanta anunciaron este jueves el acuerdo para el traspaso al conjunto italiano del futbolista Giacomo Raspadori, después de media temporada de rojiblanco.

"El Atlético de Madrid y la Atalanta han llegado a un acuerdo para el traspaso de Giacomo Raspadori al conjunto bergamasco. El atacante italiano continuará su carrera en el conjunto bergamasco tras haber vestido nuestra camiseta durante la primera parte del presente curso", anunció el equipo español.

Desde el Atalanta, también confirmaron el fichaje, celebrando la adquisición de un "jugador polifacético y ofensivo". El campeón de Europa con Italia en 2021 llegó al Atlético el pasado verano con contrato para cinco temporadas y tras ganar dos veces la Serie A con el Nápoles.

De esta forma, el atacante italiano, de 25 años, regresa a su país, jugó también en el Sassuolo, ahora en las filas de una Atalanta que ocupa zona de 'Top 8' en la actual Liga de Campeones pero que en la liga italiana está fuera de la zona europea.