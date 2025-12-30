El banco BRI, nuevo 'partner oficial' del FC Barcelona en Indonesia - FC BARCELONA

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este martes que el Bank Rakyat Indonesia (BRI) se convierte en el nuevo 'partner oficial de banca comercial' del club blaugrana en el país asiático, tras llegar a un acuerdo entre ambas partes que estará vigente durante las próximas dos temporadas.

"Bank Rakyat Indonesia (BRI), uno de los bancos más grandes y con mayor trayectoria de Indonesia, se incorpora como nuevo partner oficial de banca comercial del FC Barcelona en este país del sudeste asiático hasta diciembre de 2027", ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

Con motivo de este acuerdo, BRI lanzará una tarjeta de débito con la imagen del Barça y realizará acciones de marca con la imagen de los jugadores del primer equipo masculino. Además, ofrecerá experiencias exclusivas del club blaugrana a los clientes del banco, como experiencias en un día de partido en el Spotify Camp Nou, visitas al Barça Immersive Museum y descuentos especiales para la suscripción de culers premium.

"Es un placer dar la bienvenida a Bank Rakyat Indonesia (BRI) como nuevo partner del FC Barcelona. Asia-Pacífico es una región estratégica para el club, donde contamos con una amplia base global de aficionados con la que buscamos continuamente generar sinergias y fortalecer nuestra conexión", ha explicado el director general del FC Barcelona, Manel del Río.

Mientras que el director de 'Network and Retail Funding' de BRI, Aquarius Rudianto, ha afirmado que este acuerdo "tiene un gran potencial" para llegar a un mayor público. "Mediante esta colaboración con el FC Barcelona queremos inspirar al público a llevar el espíritu de los campeones en cada paso financiero que den", expresó.