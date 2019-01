Baptistao: "No creo que el del Madrid sea mi último partido aquí"

Publicado 25/01/2019 17:40:15 CET

"En casa podemos sacar un buen resultado seguramente"

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Leo Baptistao ha asegurado que está "contento" en el club blanquiazul y con el apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico, manifestando su sorpresa ante la información de que podría marcharse, mientras que ha comentado que no cree que ante el Real Madrid este domingo vaya a jugar su último partido como 'perico'.

"No creo que sea el último partido, no sé nada más que lo que ha salido en prensa y he leído. Me ha preguntado hasta mi novia, no sabemos nada", aseguró Leo Baptistao este viernes en rueda de prensa.

En cuanto a las informaciones en la prensa sobre su posible salida en este mercado de invierno, el atacante blanquiazul lo negó. "No me lo he planteado, y no creo que aparezca nada, tampoco", advirtió al respecto. "Estoy contento y muy bien aquí en el Espanyol, me llevo muy bien con mis compañeros y con el cuerpo técnico y de lo que ha salido yo no sé nada, la verdad", recalcó, explicando que si su agente está en Barcelona es por "temas personales" con su padre.

Por otro lado, tras empatar contra el Real Betis en el RCDE Stadium (1-1) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, se mostró optimista de cara a poder pasar. "Nosotros siempre vamos a creer que podemos pasar, es lo que queremos. Fue un partido muy bonito, creo que hicimos un gran partido, muy serio", afirmó.

"Hicimos un partido con nuestro fútbol, muy serio tácticamente casi a la perfección. A lo largo de la temporada hemos hecho muy buenos partidos, muy completos, nos han fallado los resultados. Pero estamos convencidos de que vendrán mejores resultados y tenemos confianza máxima", argumentó.

Eso sí, primero toca intentar sacar partido al duelo contra el Real Madrid en LaLiga Santander, frente al que en casa cree que pueden "sacar un buen resultado seguramente". Además, ante los blancos, confía en romper su mala racha goleadora, la misma que le llevó a llorar en el banquillo durante el triunfo sobre el Leganés (1-0) al ser pitado por su propia afición.

"Estábamos ganando, pero tuve un momento de decepción conmigo mismo por no haber hecho un buen partido. Pero estoy tranquilo, mis compañeros me apoyan mucho y me dicen que es una mala racha. Estoy trabajando bien, ayudando, están contentos conmigo y yo con ellos", remarcó. "Siempre es buen momento para marcar y si es contra el Real Madrid, por ser el próximo partido, mejor porque podría ayudar al equipo", sentenció.