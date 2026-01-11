El Barça arrasa al Madrid CFF, el Real Madrid sigue sólido en casa y Atlético y Real Sociedad dan espectáculo

Las jugadoras de la Real Sociedad celebran un gol en su partido ante el Atlético de Madrid de la Liga F Moeve 2025-2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona comenzó el año 2026 con una espectacular goleada (12-1) al Madrid CFF para seguir firme en el liderato de la Liga F Moeve 2025-2026 por delante de un Real Madrid sólido de nuevo en el Alfredo di Stéfano ante el Sevilla FC (2-0), mientras que la Real Sociedad defendió su tercera plaza ante el Atlético de Madrid en un espectáculo de goles (5-5) con protagonismo para Edna Imade en su último partido en el campeonato.

La decimoquinta y última jornada de la primera vuelta trajo muchos goles consigo, aunque casi todos reunidos sobre todo en el Johan Cruyff y en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid), donde se registraron un total de 23 dianas de las 35 que registró el fin de semana en el torneo doméstico.

En Barcelona, el líder, pese a las bajas, siguió tirando de sus jóvenes para no dar opciones al séptimo clasificado, un Madrid CFF que salió mal parado de esta visita. El año pasado, el conjunto madridista recibió 13 goles de las blaugranas entre sus dos duelos ligueros, y esta vez tampoco lo pudo evitar con una dura docena liderada por la 'pichichi' liguera, la polaca Ewa Pajor, que hizo un tercio de los goles, y tantos de las canteranas Carla Julià Martínez y Ainoa Gómez, con Emilie Nautnes haciendo el único tanto visitante.

El actual campeón cerró así la primera vuelta con siete puntos de ventaja sobre un Real Madrid que alargó su buena racha en el Estadio Alfredo di Stéfano donde lo ha ganado todo este año y con sólo un gol encajado, tras batir 2-0 al Sevilla FC, sexto clasificado.

El equipo madridista ratificó su superioridad con los tantos en la primera mitad de la colombiana Linda Caicedo y Caroline Weir para además aumentar su renta sobre sus perseguidores, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, a las que saca cuatro y ocho puntos respectivamente tras su espectacular empate a cinco goles en el feudo colchonero.

El conjunto donostiarra despedía a su delantera Edna Imade, que se marcha al Bayern Múnich alemán y que fue clave para que arañase un valioso punto tras hacer un triplete en un choque lleno de alternativas y con demasiadas concesiones defensivas.

Intza Eguiguren adelantó pronto a las visitantes, y aunque las locales replicaron por medio de Synne Jensen y de Luany, dos tantos de Imade permitieron a las de Arturo Ruiz irse por delante al descanso. Tras este, las de Víctor Martín salieron 'enchufadas' y voltearon el marcador en apenas 16 minutos con tantos de Jùlia Bartel, Amaiur Sarriegi y Jensen, pero las visitantes no se rindieron y lograron un punto con los tantos de Emma Ramírez y de Imade, que deja la Liga F Moeve con once goles y a su equipo con cuatro puntos de ventaja en la tabla sobre las rojiblancas.

Por su parte, el Costa Adeje Tenerife no aprovechó este empate entre el tercer y el cuarto clasificado para acercarse en la clasificación y se queda a seis puntos de la Real tras igualar a un gol en su visita al Deportivo ABANCA; mientras que el Athletic Club vio frenada su escalada en la clasificación al empatar sin goles en Lezama ante el FC Badalona Women.

Finalmente, en la zona baja, el choque entre los dos últimos clasificados, el DUX Logroño y el Levante UD, trajo la primera victoria de la temporada para las 'granotas', colistas, por 2-3, con tres de los cinco goles en el tiempo añadido de la primera parte en el que las locales igualaron un 0-2, y el decisivo, de Erika González, en el minuto 85. En los otros dos duelos directos, el antepenúltimo, el Alhama CF El Pozo, continúa con su mala racha al caer 0-1 ante una SD Eibar que pone tierra de por medio con el descenso, y el Granada CF rompió la suya al imponerse a domicilio (0-2) al RCD Espanyol para coger aire.