Elche CF - FC Barcelona - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

El Barça asedia al Elche y amplía el liderato

Los de Flick fueron un vendaval ofensivo hasta sacar los tres puntos del Martínez Valero

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona superó (1-3) al Elche CF este sábado para asegurar el liderato en la jornada 22 de LaLiga EA Sports tras su paso por el Martínez Valero, tres puntos que pudo resolver mejor con algo más de pegada pese a las buenas intenciones de los locales.

El equipo de Hansi Flick sumó 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid a falta de que los blancos jueguen este domingo contra el Rayo, tras un bonito choque ante los de Eder Sarabia. La primera mitad fue un asedio azulgrana con 1-2 al descanso y, el segundo acto, el Elche quiso dominar pero tampoco estuvo acertado.

Flick, que recuperó a Frenkie de Jong tras el billete a octavos de la Champions, lo dejó claro con un ofensivo once, y la intención valiente de Sarabia tampoco sorprendió. El Martínez Valero dejó un choque de ida y vuelta que se suele decir, aunque sobre todo fue de ida hacia la portería de Iñaki Peña. El Barça generó innumerables ocasiones de gol en el primer tiempo y apenas logró ventaja.

Los pases fallados de inicio en los locales no fueron buena señal y la presión azulgrana provocó llegadas continuas de un Barça que recordó al asedio sin éxito de Anoeta. Lamine Yamal abrió la lata a los seis minutos, con Peña a media salida igual que su equipo tras la pérdida, después de haber perdonando una clara antes, con Dani Olmo como asistente y detector de huecos (0-1).

La profundidad y el ganar líneas de Alejandro Balde también fue una vía de producción visitante, pero Olmo no aprovechó la suya. La apuesta de Sarabia se vio superada incluso en estático, pero Ferran Torres tampoco la metió. Entonces, el Elche empezó a encontrar a Álvaro Rodríguez y probar la defensa del Barça. Los de Flick tiraron la línea en el centro del campo, bien pero igualmente con riesgo, confiando en su tan amplia cantidad de ocasiones.

Entre Raphinha y Ferran no aprovecharon un pase tremendo de Fermín, y Olmo se estrelló con el larguero. Al final, fue el Elche el que cazó la suya, con la entrada de Álvaro desde segunda línea para quedarse solo ante Joan Garcia. El 1-1 no cambió el guion y el Barça volvió a mirar hacia arriba, siendo Ferran quien más cerca estuvo, sobre todo en un doble remate al larguero.

Víctor Chust sacó un par de tantos por los pelos y Fermín mandó arriba la pelota a dos metros de la línea de gol. En otra gran jugada, con Frenkie de Jong de delantero centro, Ferran se desquitó con el 1-2 antes del descanso. El milagro del Elche fue seguir vivo y, tras el paso por vestuarios, los locales trataron de mandar con el balón y defenderse más atrás sin él.

Sin Aleix Febas, fueron Germán Valera y el prometedor canterano Rodrigo Mendoza quienes tiraron de los locales, pero Lamine Yamal siguió la guerra por su cuenta al otro lado. Al '10' le sobraron algunos regates y le faltó colmillo, mientras se sucedían los cambios, más madera con Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Mientras, recién entrado en el Elche, Martim Neto también se pasaba de recortes en una buena ocasión para los locales, y Álvaro no enganchaba un pase de la muerte por muy poco. En esa jugada, los locales reclamaron córner y el saque de puerta trajo cola en los de Sarabia, porque entonces llegó el 1-3.

Igualmente, Lamine salvó el balón en línea de banda y, tras la carrera, dejó el balón que remató Rashford, de los pocos que se le escaparon a David Affengruber. Con 20 minutos para el final, el desgaste y el marcador hicieron que poco más pasara, posible lesión de Koundé para desgracia de Flick pero un Barça más líder mientras el Elche, sin victorias en enero, empieza a ver cerca el descenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE, 1 - FC BARCELONA, 3. (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ELCHE CF: Iñaki Peña; Germán Valera, Donald, Affengruber (Petrot, min.74), Chust, Pedrosa; Mendoza, Aguado (Redondo, min.56), Diangana (Neto, min.60); André Silva (Adam, min.60) y Álvaro Rodríguez (Cepeda, min.74).

FC BARCELONA: Joan García; Koundé (Araújo, min.84), Eric García, Cubarsí, Balde; Fermín (Casadó, min.85), De Jong, Dani Olmo (Bernal, min.62); Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, min.62) y Raphinha (Rashford, descanso).

--GOLES:

0 - 1, min.6, Lamine.

1 - 1, min.29, Álvaro.

1 - 2, min.40, Ferran.

1 - 3, min.72, Rashford.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó a Donald (min.38), Mendoza (min.76) por parte del Elche. Y a De Jong (min.90) en el Barça.

--ESTADIO: Manuel Martínez Valero, 31.233 espectadores.