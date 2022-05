Archivo - 16th May 2021; Camp Nou, Barcelona, Catalonia, Spain; La Liga Football, Barcelona versus Celta de Vigo; Celta de Vigo celebrating a goal in camp nou stadium

Archivo - 16th May 2021; Camp Nou, Barcelona, Catalonia, Spain; La Liga Football, Barcelona versus Celta de Vigo; Celta de Vigo celebrating a goal in camp nou stadium - Marc G. Aloma / AFP7 / Europa Press - Archivo

Barça y Celta buscan la paga extra

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este martes en el Camp Nou al Celta de Vigo (21.30) en la jornada 36 de LaLiga Santander, competición en la que ambos lograron sus 'objetivos de mínimos' en la jornada anterior y buscan ahora un premio extra, con el añadido de saber si los celtiñas podrán repetir el asalto de una campaña atrás.

No hay presión que asfixie ni a Barça ni a Celta en estas tres últimas jornadas. El Barça, cuando Xavi Hernández se hizo cargo del equipo en noviembre, estaba tan mal que el objetivo era lograr el billete a la siguiente Liga de Campeones fuera como fuera.

Sin la 'Champions' en curso, imposibilitado también el billete por la 'vía B' de la Liga Europa, el equipo se marcó como reto finalizar entre los cuatro primeros y con el triunfo agónico y de veteranos ante el Real Betis (1-2), con la volea de Jordi Alba a centro de Dani Alves, se logró ese objetivo "de mínimos".

Ahora, Xavi busca el premio extra del subcampeonato. Ello les metería también en la siguiente Supercopa de España y daría opción a un título más. Para ello, ganar los partidos en el Camp Nou es primordial. Y más ante un Celta que el año pasado lo asaltó (1-2). Si ante el Betis lograron una revancha, ahora es posible encadenar una segunda.

Enfrente estará un Celta en situación similar. Los de Eduardo Coudet empezaron tan mal el curso que se fijaron el objetivo de sellar la permanencia. Y la mejora en juego y resultados les permitió hacerlo a falta de tres jornadas para el final, con un contundente 4-0 contra el Alavés en Balaídos.

Les es imposible ir a Europa, aunque de quedar dos jornadas más bien podrían luchar por ello. Pero su premio extra es ganar lo que queda, incluido un nuevo asalto a un Camp Nou donde disfrutaron, y mucho, no hace tanto. Los de Coudet saben que ganar en Barcelona pondría la guinda al pastel.

Así, dos equipos más tranquilos, pero no relajados ni de vacaciones, pugnarán por ganarse esa paga extra. O por lo menos, por encararla. La última derrota del Celta como visitante fue cerca, en el RCDE Stadium del Espanyol, y no querrán que sus aficionados afincados en Barcelona o Catalunya vuelvan a sufrir. Motivo más para no descolgarse de esta Liga.

Y, para el Barça, además de esa futura Supercopa y el subcampeonato --que de poco o nada vale--, está en juego el honor. En el Barça siempre se tiene que luchar por ganar, y el primero en repetir ese mantra es el propio técnico. Enterrar el 1-2 del año pasado, y olvidar el 3-3 de la primera vuelta con Ronald Koeman en el banquillo son dos retos para el Barça del presente, de Xavi.

El de Terrassa no podrá contar con Sergio Busquets, sancionado, y no tiene recambio ideal. Lo lógico es que Frenkie de Jong ocupe su puesto, aunque el neerlandés rinda más cerca del área rival. Pero haber logrado el billete a la 'Champions' da margen para ver a jugadores 'olvidados', como Riqui Puig. Lo que sí parece claro, tras su indisposición y ausencia en Sevilla, es el regreso de Ter Stegen a la portería.

Por su parte, el Celta de Coudet llega con las bajas de Hugo Mallo, fractura de rótula, y Santi Mina, apartado del equipo tras su sentencia judicial. Además, son bajas de última hora Nolito, por su lesión en el aductor en la jornada pasada, y Carlos Domínguez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dani Alves, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; F. De Jong, Gavi, Riqui Puig; Adama, Aubameyang y Dembélé.

CELTA DE VIGO: Dituro; Kevin, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Fran Beltrán, Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Iago Aspas y Galhardo.

--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 21.30/Movistar LaLiga.