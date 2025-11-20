El Barça entrena al completo para preparar el regreso al Spotify Camp Nou ante el Athletic Club

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona completó este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la primera sesión de la semana con todos los jugadores disponibles del primer equipo, incluidos los internacionales que ya han finalizado sus compromisos con sus selecciones, para preparar el duelo del sábado contra el Athletic Club en el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.

En el entrenamiento también participaron varios jugadores del filial, como el portero Kochen y los jugadores de campo Dro, Jofre, Toni Fernández, Dani Rodríguez, Tommy y Guillem Víctor, que reforzaron el trabajo del grupo en una sesión que se desarrolló con total normalidad a las órdenes de Hansi Flick.

La plantilla trabajó con intensidad con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al estreno del remodelado estadio azulgrana, un partido en el que los de Flick buscarán iniciar esta nueva etapa en casa sumando los tres puntos, si bien tendrás las bajas de Frenkie de Jong, por sanción, y de Gavi y Pedri por lesión, con las dudas de Joan Garcia y Lamine Yamal, que apuntan a estar disponibles.