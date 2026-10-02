El Barça Femení recela de un Real Madrid "más sólido" antes del 'Clásico' del Spotify Camp Nou

Archivo - Linda Caicedo (Real Madrid) y Patri Guijarro (FC Barcelona) disputan un balón en la vuelta de cuartos de final de la Champions Femenina 2025/26 en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las futbolistas del Barça Femení Clara Serrajordi y Patri Guijarro coincidieron este viernes en señalar el crecimiento futbolístico y la mayor solidez del Real Madrid CF Femenino de cara al 'Clásico' que disputarán este domingo a las 17.00 horas en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la sexta jornada de la Liga F Moeve, donde las locales defienden el liderato invicto ante un rival directo que marcha segundo en la tabla.

"Creo que están mucho más ordenadas, tienen más clara la presión. Yo creo que ayer la presión les dio muchísimo --en el empate contra el City (1-1) en la Champions--. Y luego es que en el ataque con Beerensteyn, con Schröder, creo que les ha dado mucho. Creo que Athenea también lo hace muy bien. A Linda ya la conocemos. Creo que son jugadoras que, además de reforzar el ataque, en el mediocampo también tienen jugadoras como Sandie Toletti, a Caruso, que son jugadoras que ven muy bien el juego y curran defensivamente", valoró a los medios en el Media Day del Barça Femení.

En este sentido, Elisa Senss también, no me quiero olvidar porque ayer hizo un buen partido. Entonces, bueno, creo que como digo tienen un equipo bastante sólido y creo que se comprenden también", analizó Patri Guijarro tras ser preguntada por la evolución de la plantilla blanca tras su reciente compromiso europeo.

En este sentido, la centrocampista balear restó trascendencia a los precedentes históricos que favorecen claramente al bando blaugrana en los duelos directos, ya que sólo han perdido un partido ante las blancas en 27 partidos (26 triunfos 'culers'). "Nuestra manera de pensar es en el partido que viene. Es verdad que llevamos buenos números hablando directamente contra el Madrid, pero nuestra manera de pensar es que el siguiente partido es un partido nuevo. Ya sabemos cómo es el fútbol: puedes enfrentarte hace una semana contra el mismo rival y ser un partido totalmente diferente", manifestó.

En la misma línea se expresó la joven canterana Clara Serrajordi, quien enfatizó la necesidad de mantener el máximo nivel de concentración sobre el terreno de juego. "Creo que hemos de estar superpreparadas en todos los ámbitos. Creo que el Madrid está muy bien ahora mismo. Se vio ahí que empató contra el City. Entonces creo que hemos de estar activas en general todas las jugadoras e intentaremos hacer un gran partido", argumentó.

Asimismo, Serrajordi reconoció que jugar ante la afición blaugrana en el nuevo feudo supone un aliciente único para el vestuario. "Bueno, que toda la gente venga al Spotify Camp Nou, que haya muchos aficionados, que esté lleno. Todo esto es superespecial, porque al final sentimos el respaldo de muchas personas y es muy, muy especial jugar así", confesó la jugadora 'culer'.

Por su parte, Guijarro valoró de forma muy positiva la mayor competitividad que demuestra el eterno rival para el beneficio global de la competición doméstica. "Sí, por supuesto. Y bueno, creo que también hace exigir a la liga no solo que sea el Barça, sino que también sea el Madrid las que den un golpe en la mesa a nivel de juego, a nivel físico, a nivel de fichajes; que no solo quieren competir en la liga, sino también en Europa, y es lo que están haciendo", aplaudió una de las capitanas.

Todas ellas confían en registrar una gran entrada en las gradas del templo para apoyar al equipo en la búsqueda de tres puntos clave. "Es una pasada. Siempre decimos que la afición culé, la afición Barça es la mejor y cada vez en estos escenarios lo demuestran. Espero que el domingo el Estadi Camp Nou esté lleno. Vamos en camino, pero por supuesto lo necesitamos para seguir primeras en la liga", concluyó Guijarro.