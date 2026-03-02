El Barça necesita un 'nuevo Pizzi' ante el Atlético

Lamine Yamal y Matteo Ruggeri en el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2025/26 - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se ven las caras este martes en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey Mapfre, un duelo en el que los 'culers' deben darle la vuelta al 4-0 de la ida favorable a los 'colchoneros', que saben que deberán resistir para evitar una nueva remontada de los de Hansi Flick.

Noche grande en un Spotify Camp Nou que, todavía con ese tope de 45.000 espectadores, intentará llevar en volandas a su equipo a la remontada. A un reto complicado, que puede ser casi una utopía al tener delante a un Atleti de Diego Pablo Simeone que puede ser más que rocoso, defensivo y, a la vez, un peligro letal a la contra.

Porque nadie espera un Atleti que no sea un equipo encerrado atrás, bien preparado para verlas venir de lejos. De ahí la dificultad del partido para un Flick que confía en su equipo. Porque la gente, pese a que el gran favorito para estar en la final copera sea el Atlético de Madrid, quiere confiar, quiere soñar y quiere hallar un 'nuevo Pizzi'.

El miércoles 12 de marzo de 1997, tras empatar (2-2) en la ida de los cuartos de final de Copa en Madrid, el Barça se vio 0-3 abajo en el Camp Nou a la media hora de juego del duelo de vuelta. Se metió en el partido para intentar anular el 'hat-trick' de Milinko Pantic, pero el 2-4 parecía decisivo de nuevo. Hasta que el argentino Juan Antonio Pizzi, el 'macanudo Pizzi', logró el 5-4 en el 83' que dio el pase a 'semis' a los blaugranas.

Casi 30 años después, en ese paso más que son estas semifinales y con el premio de la final, el Barça necesita otro milagro. Esta vez, ya de entrada, porque el 0-0 les deja fuera. No ser capaces de marcar en el Riyadh Air Metropolitano, y encajar 4 goles (3 de ellos en apenas media hora) además de perder a Eric Garcia, expulsado, fue un castigo y ahora una losa para remontar.

Además, el Atlético de Madrid tiene en esta Copa del Rey su acceso más directo a un título en esta temporada y los del 'Cholo', tras su gran primera manga en esta semifinal, saben que tienen a su alcance la final. Pasar depende de ellos, de hacer un buen partido en Barcelona, y les basta hasta con perder 3-0 o 4-1. De ahí que en Barcelona se hable de fe y de ilusión, de remontadas y de Pizzi, más que de fútbol.

Pero ahí, en el verde, es donde debe aflorar la ilusión. Y el partido no empieza de la mejor manera para un Hansi Flick que ha perdido al 'hombre gol' que es Robert Lewandowski, que terminó con u hueso de la cara roto el importante partido del fin de semana contra el Villarreal CF, en una victoria (4-1) clave para las aspiraciones al título liguero de los 'culers'.

Sin el delantero polaco, ni tampoco con el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong ni el todavía no recuperado del todo Gavi, más esa sanción a un Eric Garcia que es clave, el Barça sabe que lo bueno puede pasar por las botas de Pedri, ausente en la ida (aunque todavía falto de ritmo para un duelo exigente entero), y por las de un Lamine Yamal que está en racha tras el 'hat-trick' contra el Villarreal.

Enfrente, los de Simeone solo tienen de baja a Pablo Barrios, y además el técnico rojiblanco pudo hacer rotaciones el fin de semana en el partido contra el colista, el Real Oviedo, al que ganó con apuros con un único y postrero gol de Julián Álvarez en el 94'. Pero sumaron 3 puntos, el objetivo marcado, y llegan frescos a un Camp Nou donde se juegan buena parte de la temporada, porque en Liga están a 13 puntos del Barça, líder.

Además, el Atlético no pisa una final de Copa del Rey desde 2013, cuando le ganó el título al Real Madrid por 1-2. Tienen ganas los 'colchoneros' de pisar una nueva final copera y ello pasa por Barcelona, un lugar donde no se les ha dado del todo mal pese a ese recuerdo de la remontada firmada por Pizzi.

Tan sólo en 6 de 26 partidos de Copa en Barcelona ente Barça y Atlético el equipo blaugrana ha podido marcar 4 o más goles, los que necesita ahora para soñar con esa remontada. Y, en cuanto a resultados que le hubieran valido para lograr el billete a la final, son sólo 3, así que la empresa es harto complicada.

Pero el 'culer' tiene en mente, también, el 6-1 firmado contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Tras perder 4-0 en la ida en el Parc des Princes, el equipo blaugrana fue capaz de volar y de sobreponerse al gol parisino en Barcelona para vibrar con el tanto final de Sergi Roberto con, casualidades de la vida, Juan Antonio Pizzi en la grada del feudo 'culer'. ¿Verá mañana, esté dónde esté, a su sucesor? ¿O será el Atlético del 'Cholo' quien celebre en el verde? Se decidirá en un gran partido de Copa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Ferran Torres.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Lookman y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/La1, TV3 y Movistar+.