Publicado 13/04/2019 18:15:49 CET

El Barça, sin pólvora en El Alcoraz y ya pendiente del Manchester United Empate sin goles de los culés ante un Huesca sin fe pese a la necesidad

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha empatado este sábado sin goles en su visita a la SD Huesca en un duelo correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Santander y sin casi tensión por parte del equipo culé, repleto de hombres no habituales al estar más pendiente de sus cuartos de final en la Liga de Campeones.

Mirando de reojo esa segunda cita ante el Manchester United, con el 0-1 de Old Trafford como rédito a defender, Ernesto Valverde dispuso en El Alcoraz un 'once' titular más propio del filial que de la primera plantilla. Destacaba la perenne figura de Marc-André Ter Stegen en una portería sin rotación, el desempeño de Jean-Clair Todibo en el centro de la zaga y también ver a Samuel Umtiti como dueño de la banda izquierda.

El entrenador blaugrana incluso optó por alinear de inicio al galo Ousmane Dembélé, después de un mes de éste en el dique seco a causa de una lesión. Sin embargo, el ímpetu fue cosa de los jóvenes Moussa Wagué y Riqui Puig, junto a un Carlos Aleñá con recuerdos frescos de El Alcoraz por sus compromisos de Segunda División en el Barça B.

Pero ni eso salvó del sopor a la primera mitad, donde tan solo destacó un disparo cruzado de Dembélé tras un gran pase filtrado de Puig. El delantero francés, que volvía a tener minutos para resarcirse de no saltar al césped de Old Trafford, se desmarcó entre líneas y su derechazo no acabó en la red por culpa de la manopla izquierda de Roberto Santamaría.

El guardameta local volvió a entrar en escena de inmediato, desviando por encima del travesaño un cabezazo de Jeison Murillo a la salida de un córner. Pero eso fue todo; ni réplica hubo desde el Huesca, alcanzando el descanso con un 0-0 de manual. Y aunque Malcom a punto estuvo de cambiar la dinámica al regreso de vestuarios, el ritmo plomizo continuó en el segundo acto.

El ariete brasileño disfrutó, en el minuto 57, de la mejor ocasión del Barça en toda la tarde, habiendo recibido una pelota si dueño en el área hasta sacarse un zurdazo al primer palo. Santamaría apenas se inmutó y vio cómo el balón iba directo al poste; el rechace, que fue para Aleñá, acabó en un remate desviado.

Algún arreón suelto del conjunto oscense, con especial protagonismo de Chimy Ávila, mantuvo desperezado a Ter Stegen en uno de los días de trabajo más sencillos para él desde que aterrizase en 'Can Barça'. Al Huesca, asfixiado por su condición de colista, le pareció bien sacar un punto ante un líder que está muy distanciado de sus perseguidores.

Con el título de Primera División prácticamente abrochado, acumulando ya 74 puntos en lo más alto de la tabla, el cuadro catalán dosifica esfuerzos y piensa más en la 'Champions League' que en lo que saquen el Atlético de Madrid (62) o el Real Madrid (62) en sus respectivas citas de esta jornada.

Por su parte, el Huesca suma 25 puntos y sigue a cinco del Real Valladolid, que en el turno dominical recibe al Getafe CF, inmerso éste en la pelea por puestos europeos. Duro rival para un conjunto pucelano que está en caída libre, dando alas al propio Huesca y al resto del ramillete de clubes que quieren evitar la quema.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SD HUESCA, 0 - FC BARCELONA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

SD HUESCA: Santamaría; Javi Galán, Etxeita, Pulido, Miramón; Rivera, Juanpi (Melero, min. 59), Moi Gómez; Enric Gallego, Ferreiro (Cucho Hernández, min. 71) y Ávila (Álex Gallar, min. 87).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Wagué, Murillo, Umtiti, Todibo; Riqui Puig (Jordi Alba, min. 67), Aleñá (Arthur, min. 80), Arturo Vidal; Malcom, Boateng y Dembélé (Coutinho, min. 67).

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Pulido (min. 90+1) por parte de la SD Huesca, y a Todibo (min. 42) y Wagué (min. 90) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: El Alcoraz, 7.332 espectadores.