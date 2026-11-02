El Barça prueba su reacción ante un Aston Villa de pleno

Archivo - Lamine Yamal y Fermín López en un partido de la Liga de Campeones 2026/27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este martes al Aston Villa en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un encuentro en el que los de Hansi Flick necesitan dar una respuesta inmediata tras su reciente tropiezo ante el Paris Saint-Germain para frenar el inmaculado arranque del conjunto inglés, que cuenta sus tres compromisos continentales por victorias.

El equipo blaugrana afronta la cita con la casi obligación de reencontrarse con el triunfo en la máxima competición europea después de encajar una derrota por 4-2 en la capital francesa durante la anterior jornada. Algo similar a lo que hizo este fin de semana en LaLiga EA Sports, tras golera al Alavés (6-1) después de perder previamente El Clásico ante el Real Madrid (1-2), también en Barcelona.

No será fácil tumbar a los 'villanos' de Unai Emery, pero los 'culers' se amparan en su tradicional solidez como locales frente a rivales británicos, con quince partidos consecutivos invictos --10 victorias y 5 empates-- ante clubes ingleses desde 2007. De hecho, el Barcelona solo ha cedido dos derrotas en 38 encuentros en casa contra conjuntos de la Premier League en toda su historia en torneos europeos.

Para mantener esa racha en el feudo barcelonista, los hombres de Flick deberán ajustar su entramado defensivo, tras enlazar 18 encuentros de Liga de Campeones sin mantener la portería a cero y haber encajado el primer tanto en nueve de sus últimos doce compromisos continentales. Además, el técnico alemán no recupera a ninguno de los lesionados en defensa.

En la parcela ofensiva todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, quien acumula 13 goles en la competición y se encuentra a una sola diana de superar el récord histórico sub-20 del ahora madridista Kylian Mbappé. Asimismo, Raphinha buscará seguir sumando cifras realizadoras tras igualar a Neymar con 21 tantos continentales en el club.

En frente estará un Aston Villa desatado a las órdenes de Unai Emery. El conjunto de Birmingham atraviesa un momento dulce tras encadenar cuatro triunfos consecutivos en la Champions League -récord del club- y ganar sus tres primeros partidos en esta Fase Liga, el último por 3-1 ante el Viking. Los 'villanos', campeones de la Europa League el pasado curso, han mostrado una gran eficacia realizadora al anotar tres o más goles en siete de sus últimos nueve compromisos en Europa.

Pero el territorio español representa un escenario históricamente esquivo para el cuadro inglés, que solo ha ganado uno de sus ocho desplazamientos a España en competiciones UEFA (tres empates y cuatro derrotas) y afronta su primer duelo de la historia ante un club de LaLiga en la Copa de Europa. En los antecedentes directos entre ambos clubes, el historial se encuentra equilibrado tras cuatro encuentros oficiales: el Barça avanzó en los cuartos de la Copa de la UEFA 1977/78 (4-3 global), mientras que el Villa se adjudicó la Supercopa de Europa de 1982 con un global de 3-1.

En el apartado de bajas, Flick no podrá contar con los lesionados Andreas Christensen, Eric García, Xavi Espart, Jules Koundé y Dani Olmo, por lo que Frenkie de Jong apunta a ocupar el eje de la zaga junto a Pau Cubarsí, con Rodri y Pedri al mando en el centro del campo.

Por parte visitante, Emery no dispondrá de Matteo Ruggeri ni de Aaron Wan-Bissaka por problemas en el bíceps femoral. Entre los nombres propios destaca Pau Torres, que acumula siete derrotas en ocho duelos contra los blaugranas en su etapa en el Villarreal, mientras que Anthony Gordon buscará prolongar su condición de invicto ante los de Birmingham.

De este modo, el Spotify Camp Nou albergará un gran duelo entre la exigencia de reacción del bloque de Flick y la inercia ganadora del grupo de Unai Emery, en un escenario donde el Barcelona aspira a hacer valer su fortaleza en casa ante británicos para cortar el pleno del Aston Villa y reengancharse a los puestos de cabeza de la competición.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; João Cancelo, Cubarsí, De Jong, Gerard Martín; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.

ASTON VILLA: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Manzambi, Mbaye; y Nico Jackson.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.