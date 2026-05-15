El Barça quiere coronarse de nuevo ante el Atlético - RFEF

El Barça quiere coronarse de nuevo ante el Atlético

Las de Romeu optan a otra temporada perfecta pero las rojiblancas desafían lo que parece imposible en la final de Copa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Atlético de Madrid Femenino disputan este sábado (21.00/20.00 hora insular) la final de la Copa de la Reina Iberdrola en el Estadio de Gran Canaria, un duelo entre los últimos grandes dominadores del fútbol femenino español, reedición de la final de 2025 en la que las blaugranas parten como favoritas para conquistar su tercer título nacional de la temporada.

El conjunto dirigido por Pere Romeu afronta la cita en Las Palmas con la posibilidad de seguir ampliando un curso ya exitoso tras haber conquistado la Liga F Moeve y la Supercopa de España, y antes de jugar el próximo sábado en Oslo la final de la Liga de Campeones ante el OL Lyonnes. Las rojiblancas, que cedieron hace tiempo el papel protagonista a las catalanas, quieren desquitarse de una mala temporada y levantar su tercera Copa frenando a la máquina culé.

El Barça Femení, dominador incontestable del fútbol español durante casi la última década, busca además su duodécimo título copero, el sexto de los últimos siete, y agrandar un palmarés en el que ya es el club más laureado de la competición, mientras que el Atlético, que levantó su primera Copa en 2016 ante las catalanas, busca volver a celebrar tras la segunda en 2023 con el Barça apartado de la competición en los despachos.

Las blaugranas han vuelto a mostrarse muy sólidas en su camino hacia la final. Las de Romeu debutaron en octavos goleando al Deportivo Alavés Gloriosas (1-6), dejaron fuera después al Real Madrid Femenino en un contundente Clásico copero (0-4) y superaron en semifinales al Levante Badalona tras empatar sin goles en la ida y resolver la eliminatoria en el Johan Cruyff (4-1).

Enfrente de las favoritas estará un Atlético de Madrid que vuelve a una final copera por segundo año consecutivo y que, pese a su derrota el domingo contra el Madrid y estar fuera de la zona Champions, ha encontrado buena dinámica. El equipo rojiblanco ha ido creciendo con José Herrera, técnico que se hizo cargo del equipo en enero, y quiere aprovechar la final para cerrar el curso con una gran alegría y romper la hegemonía 'culer'.

Las madrileñas arrancaron su andadura copera sufriendo en octavos ante el Alhama CF ElPozo en un duelo que se resolvió en los penaltis tras jugar con una futbolista menos. Después, mostraron mucha más pegada en cuartos para superar con claridad al Cacereño (4-1) y certificaron su presencia en la final eliminando al Costa Adeje Tenerife con dos victorias por la mínima en semifinales.

La final de este sábado reeditará precisamente la disputada hace un año en El Alcoraz de Huesca, donde el Barça se impuso por 2-0 gracias a un doblete de Claudia Pina. Será además la quinta final copera entre ambos clubes, con balance claramente favorable a las catalanas (4-1). La primera fue en 2016, cuando el Atlético se estrenó en Las Rozas (2-3), hoy día con jugadoras aún en activo.

Un año después llegó la revancha blaugrana con un contundente 4-1, antes de otro triunfo culé en 2018 en Mérida (1-0). La más reciente fue la del pasado curso en Huesca, nuevamente teñida de azulgrana. El Barça intentará ahora defender su dominio en el fútbol español, el que arrebató hace años al Atlético, y mantener vivo el sueño del triplete nacional más la Champions como en 2024.

La temporada perfecta de las catalanas pasa primero por el Gran Canaria, donde el Atlético buscará dar la sorpresa y recuperar un trono copero que ocupó, entre años de poderío casi indiscutible del Barça, hace tres años cuando las 'culers', por alineación indebida, no pudieron seguir inscribiendo su nombre en el palmarés.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Aitana, Alexia; Graham, Pajor y Pina.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lauren Leal, Xénia Pérez, Andrea Medina, Rosa Otermín, Alexia, Fiamma Benítez, Bôe Risa, Natalia, Priscila y Jensen.

--ÁRBITRA: Rivera Olmedo (C. Vasco).

--ESTADIO: Gran Canaria.

--HORA: 20.00 (hora insular)/TDP y 3Cat.