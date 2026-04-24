El Barça quiere golpear primero al Bayern rumbo a la final

Archivo - Ewa Pajor celebra un gol del Barça Femení contra el Bayern de Múnich en la UEFA Women’s Champions League 2025/26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení visita este sábado al Bayern de Múnich (18.15 horas) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, un duelo de gigantes entre las campeonas de España y Alemania en el que las blaugranas buscarán dar un primer paso, en el imponente Allianz Arena, hacia una nueva final continental y seguir acercándose a su objetivo de recuperar el trono europeo.

El equipo de Pere Romeu llega lanzado a esta penúltima ronda después de proclamarse ya campeón matemático de la Liga F Moeve tras imponerse esta semana al RCD Espanyol (1-4), un título doméstico que refuerza todavía más la confianza de un equipo que arrasó al Real Madrid en cuartos de final de esta 'Champions' con un contundente 12-2 global (2-6 en la ida y 6-0 en la vuelta en el Estadi Johan Cruyff).

Las blaugranas, que terminaron líderes de la Fase Liga con cinco victorias y un empate, afrontan su octava semifinal consecutiva en la máxima competición continental, un récord que confirma su dominio reciente en Europa. El Barça, tres veces campeón, aspira además a alcanzar su sexta final seguida, algo inédito, tras perder la pasada temporada la final ante el Arsenal.

Enfrente estará un Bayern de Múnich también ya campeón de la presente Bundesliga femenina y que ha encontrado una gran regularidad tras un inicio europeo traumático precisamente ante el Barça. Aquel 7-1 encajado en octubre en el Johan Cruyff supuso un duro golpe para las alemanas, pero desde entonces han enlazado una larguísima racha sin perder y llegan reforzadas tras eliminar al Manchester United en cuartos de final (2-3 en Old Trafford y 2-1 en casa).

El equipo bávaro, cuarto en la Fase Liga con cuatro victorias, un empate y una derrota, disputa sus terceras semifinales de 'Champions' y persigue una primera final histórica, después de caer anteriormente en esta ronda ante el Chelsea en 2021 y ante el propio Barça en 2019.

Precisamente, el historial favorece claramente a las catalanas. De los cinco precedentes entre ambos equipos en la máxima competición continental, el Barça ha ganado cuatro y solo ha cedido uno, con 13 goles a favor y 4 en contra.

El último precedente fue especialmente contundente. El pasado 7 de octubre de 2025, el conjunto blaugrana goleó por 7-1 al Bayern en Barcelona con tantos de Alexia Putellas, Ewa Pajor, Esmee Brugts, Salma Paralluelo y un doblete de Clàudia Pina. Solo Klara Bühl pudo responder para las alemanas en un partido dominado de principio a fin por las catalanas.

Antes, el Barça ya había eliminado al Bayern en las semifinales de la temporada 2018/19 con dos victorias por 1-0, mientras que en la fase de grupos de la campaña 2022/23 ganó 3-0 en casa y cayó 3-1 en Múnich, en la única visita al actual Allianz Arena en la que no logró salir vencedor.

Ese precedente alimenta la ambición del Bayern, que sabe que nunca ha sido sencillo tumbar al Barça, pero también que ya fue capaz de hacerlo en casa. Sin embargo, el momento actual vuelve a situar a las blaugranas como favoritas por su capacidad ofensiva, su experiencia en estas rondas y su fiabilidad competitiva.

Además, el Barça mantiene su fortaleza incluso sin Aitana Bonmatí, todavía de baja por una lesión en el peroné, mientras que tampoco podrá contar con Laia Aleixandri, pero sí vuelven tras perderse el derbi del alirón liguero Salma Paralluelo e Irene Paredes. En el Bayern, las ausencias confirmadas son las de Alara y Jovana Damnjanovic, pero la centrocampista Klara Bühl está de vuelta.

Con Alexia Putellas al mando, el gran momento goleador de Ewa Pajor y la desequilibrante presencia de Caroline Graham Hansen y Clàudia Pina, el equipo de Pere Romeu quiere asaltar Múnich y encarrilar una eliminatoria que le acerque a otra final europea. El Bayern, impulsado por su solidez reciente y por figuras como Bühl, Stanway o Harder, tratará de resistir y mantener viva la eliminatoria para la vuelta en Barcelona.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BAYERN DE MÚNICH: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett; Kakounan, Stanway; Dallmann, Tanikawa, Bühl; y Harder.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Battle, Camara, Mapi León, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor y Pina.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Allianz Arena.

--HORA: 18.15/Disney+ y TV3.