El Barça reabre la grada de animación ante el Aston Villa tras pactar un comportamiento cívico

Minuto de silencio en el Spotify Camp Nou antes del Barça-Alavés - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la grada de animación 'Gol 1957', por lo que este espacio volverá a estar operativo en el encuentro frente al Aston Villa del martes en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones.

La entidad ha adoptado esta medida tras reunirse con los portavoces de los diferentes grupos de aficionados, quienes se han comprometido a mantener un comportamiento "cívico y respetuoso" para evitar nuevos episodios como el intento de agresión al madridista Eduardo Camavinga durante el Clásico, un incidente que obligó a cerrar el sector en el reciente triunfo por 6-1 ante el Alavés.

Según ha informado el club a través de un comunicado oficial, la Junta Directiva ha valorado de forma positiva el pacto asumido por estos seguidores, reconociendo el papel importante que desempeñan a la hora de dar apoyo al equipo.

Las áreas responsables de la gestión de la grada van a llevar a cabo un seguimiento estricto para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, con la firme confianza de que las situaciones conflictivas no se vuelvan a producir en beneficio del conjunto de la afición.

En su escrito, la institución ha recordado que las inaceptables conductas que han motivado esta clausura temporal ya han conllevado reiteradas sanciones económicas que exponen al recinto azulgrana al riesgo de un cierre total. El objetivo del equipo catalán es erradicar de forma definitiva estas actitudes para proteger a sus socios y evitar castigos más severos.