Barça, Real Madrid y Atlético conocen este viernes rival en octavos de Champions y su camino hasta la final

De izquierda a derecha, los futbolistas Lamine Yamal y Raphinha (FC Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid). - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid conocen este viernes en el sorteo que se celebra en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), a las 12.00 horas, sus respectivos rivales en la ronda de octavos de final de la Champions, así como su camino hasta la final que se disputará el 30 de mayo en Budapest (Hungría).

Después de unos 'playoffs' en los que Real Madrid y Atlético superaron a SL Benfica y Club Brujas, respectivamente, el fútbol español puede presumir de tener tres equipos, con el Barça como conjunto clasificado en el codiciado 'top 8', entre los 16 mejores clubes europeos de la temporada.

Así, el conjunto entrenado por Hansi Flick, el único que evitó la penitencia de la 'repesca', sabrá este viernes qué lado del cuadro le toca, con dos posibles rivales en octavos de final: el Paris Saint-Germain, vigente campeón, o el Newcastle, al que ya vencieron en la fase de liga.

El PSG de Luis Enrique conquistó el continente el curso pasado con un fútbol total y arrollando en la final al Inter de Milán, ya eliminado por el Bodo/Glimt, la sorpresa de esta edición. Sin embargo, en la actualidad no es tal la sensación de dominio, después de un 'playoff' igualadísimo frente al AS Monaco, al que vencieron por 5-4 en el global, y solo con dos puntos de ventaja sobre el Lens en lo más alto de la tabla de la Ligue 1.

El club parisino domina con seis triunfos por los cinco de los azulgranas, mientras que cuatro partidos entre ambos acabaron en empate en enfrentamientos directos en la Champions. En el recuerdo, los cuartos de la temporada 2023-24 en los que avanzó el PSG después de ganar 1-4 en Barcelona tras la expulsión de Ronald Araújo en la primera parte; el 6-1 de los 'culers' para remontar el cruce de octavos de final de la campaña 2016-17; o cuando el equipo catalán superó con autoridad la eliminatoria de cuartos en una edición de 2015 en la que fueron campeones.

Si toca el PSG, los cuartos serían previsiblemente contra Liverpool o Tottenham, y en las semifinales se verían las caras con Arsenal, Bayern de Múnich o Real Madrid, rememorando los dos Clásicos en la misma fase de la temporada 2010-11.

Mientras que por el otro lado del cuadro, estaría el Newcastle inglés, al que ganaron por 1-2 en la fase de liga y al que ya han vencido en cuatro ocasiones en su historia. Los cuartos para el Barça serían ante Liverpool, Tottenham o Atlético, que ya les apeó de la competición en 2014 y 2016; Arsenal o Bayern esperarían en semifinales y el Real Madrid podría ser rival en la final, siempre y cuando ambos superen a todos sus rivales.

En el caso del Real Madrid, verdugo del Benfica tras una eliminatoria llena de tensión por el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, ya esperan en octavos Sporting CP o el Manchester City. Merengues y portugueses nunca se han cruzado en una eliminatoria europea, con tres triunfos para los blancos en cuatro partidos de primera fase. El último, en 2016, con remontada incluida.

Mientras que los Real Madrid-City ya son todo un clásico de la Liga de Campeones. Sería la quinta temporada consecutiva que ambos conjuntos se ven las caras; el curso pasado, los blancos celebraron su primer triunfo en Mánchester y eliminaron a los de Pep Guardiola en los 'playoffs', y también avanzaron a semifinales tras apear a los ingleses en los penaltis en la 2023-24 antes de la 'Decimoquinta'. En la 2022-23, el City, que fue campeón, se vengó duramente --con un 4-0 en el Etihad--, de su adiós europeo como víctima de la Champions de las remontadas blancas.

Si todo sigue su curso más lógico a nivel de favoritos y si los blancos van avanzando, al Real Madrid le tocaría en cuartos de final seguro el Arsenal o el Bayern, mientras que en semifinales su rival podría ser Liverpool, Chelsea, PSG o el FC Barcelona.

Finalmente, el Atlético de Madrid superó al Brujas gracias a un 'hat-trick' de Alexander Sorloth y una parada decisiva en la vuelta tras el empate a tres goles en la ida, y ahora se enfrentará al Liverpool o al Tottenham. En ambos casos, los rojiblancos deberán sobreponerse a la intensidad que se le supone a los conjuntos de la Premier.

Si se emparejan con el conjunto 'red', que no pasa ni mucho menos por su mejor momento, los rojiblancos tienen el reciente precedente en forma de derrota por 3-2 en Anfield, un partido en el que los ingleses dominaron, pese a que los de Diego Pablo Simeone supieron estar siempre conectados en el partido.

Aunque el mejor recuerdo para los 'colchoneros' es el triunfo por 2-3 en marzo de 2020 para eliminar al entonces vigente campeón continental remontando el 2-0 inicial en la prórroga, gracias a los tantos de Marcos Llorente, por partida doble, y Álvaro Morata, este en el descuento del segundo tiempo del tiempo extra. En total, se han enfrentado en 9 ocasiones, con 4 triunfos para los 'reds', 3 para los rojiblancos y 2 empates.

Mientras que para acudir al último enfrentamiento entre Tottenham y Atlético de Madrid hay que remontarse a la final de la Recopa de Europa de 1963, que acabó con triunfo de los 'Spurs' por 5-1. Así, tendrían un hipotético cruce de cuartos de final ante FC Barcelona o Chelsea FC, si los favoritos avanzan, y una semifinal con Arsenal, Bayern o Manchester City como rivales, porque el Real Madrid solo sería su rival en la final.

El Barça, al ser equipo que avanzó en el 'top 8', sí gozará del factor campo y jugará la vuelta en el Spotify Camp Nou, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid jugarán primero en sus respectivos estadios. En cuartos y en 'semis' jugarán la vuelta en casa aquellos equipos que clasificaron mejor en la fase de liga, aunque este privilegio lo pueden robar aquellos conjunto que eliminen a un equipo mejor clasificado.