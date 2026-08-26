Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis conocen este jueves sus rivales en Liga de Campeones

Archivo - El trofeo de la Liga de Campeones. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis conocerán este jueves sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones 2026-27, en un sorteo, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en el Forum Grimaldi de Mónaco, en el que cada uno de los equipos quedarán emparejados con ocho rivales, dos de cada bombo.

La Liga de Campeones 2026-2027 está muy cerca de arrancar, y lo hará con cinco equipos españoles, en la que será la quinta, y segunda temporada consecutiva, en la que LaLiga EA Sports tenga cinco representantes en la máxima competición continental tras hacerlo también en la 2021-2022, la 2016-2017, la 2015-2016 y la 2025-26.

Un sorteo que, como en las últimas temporada, desde el cambio de formato, emparejará a cada uno de los equipos con dos rivales de cada bombo, aunque no podrán enfrentarse dos de la misma federación ni medirse a más de dos de un mismo país, así como tampoco recibir o visitar a un rival que al que lo hayan hecho en las dos ediciones pasadas. Además, de los ocho rivales que tendrá cada uno, frente a cuatro de ellos ejercerá como local y ante los otros cuatro como visitante, quedando también establecido ese componente en el sorteo.

Así, en lo puramente deportivo, LaLiga EA Sports tendrá tres equipos en el bombo 1 --Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid--, uno en el 2 --Real Betis-- y uno en el 3 --Villarreal--. Sin embargo, desde la llegada de este formato, los bombos han perdido peso, ya que cada conjunto se medirá a dos rivales de cada uno de ellos, independientemente del en el que estén.

Por ello, todos los equipos españoles tendrán dos rivales de grandísima entidad ya que en el bombo 1, junto a Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, están el PSG francés, actual campeón, los ingleses Liverpool, Manchester City y Arsenal, el Bayern Múnich alemán, y el Inter de Milán italiano.

En el bombo 2, el nivel de sus componentes desciende, aunque todos los equipos querrán evitar principalmente al Borussia Dortmund, y los ingleses Manchester United, que vuelve a la competición tres temporadas después, y Aston Villa, vigente campeón de la Liga Europa. Además, también destaca la Roma italiana, mientras que el resto son el Sporting de Portugal, el Oporto, el PSV Eindhoven y el Club Brujas.

Por su parte, el bombo 3 tendrá seguramente gran parte de la culpa de que el sorteo sea más o menos complejo sobre todo por la presencia del Nápoles italiano, subcampeón de la Serie A, y del RB Leipzig alemán. Además, tienen su presencia confirmada en el bombo el Feyenoord neerlandés, el Lille francés, el Bodo/Glimt noruego, el Shakhtar Donetsk ucraniano, que ejercerá localía en Stanford Bridge, el Galatasaray turco y el ganador de la eliminatoria entre Lyon y Fenerbahce.

Por último, en el bombo 4, el Stuttgart alemán y el Como italiano de Cesc Fábregas son los grandes rivales a evitar. Completarán la nómina de equipos el Lens francés, LASK Linz austriaco, Sabah FK azerbayano, y los ganadores de las previas entre AEK y Levski, Celje y Slovan de Bratislava y Viking y Dinamo Zagreb.