Barça y Real Madrid se miden en Liga F a los recién ascendidos Alavés y Valencia antes de la Champions

Archivo - Clara Serrajordi durante un partido con el FC Barcelona en la Liga F Moeve 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona Femení y el Real Madrid se medirán a los recién ascendidos Deportivo Alavés y Valencia CF respectivamente antes de iniciar la semana que viene su andadura en la Liga de Campeones, mientras que el Madrid CFF intentará seguir el ritmo blaugrana en su visita al RCD Espanyol, en partidos correspondientes a la cuarta jornada de la Liga F Moeve 2026-2027.

El actual campeón será el encargado de abrir esta nueva fecha este viernes con su visita a Mendizorrotza donde le espera un Alavés ilusionado por intentar hacerle el partido lo más largo posible, ayudado por tener ya seis de los nueve puntos disputados tras sus triunfos en casa ante el Valencia y el Granada CF.

El entrenador 'culer', Pere Romeu, tiene la buena noticia de la recuperación de la centrocampista Clara Serrajordi, aunque sigue con las bajas de Aitana Bonmatí e Irene Paredes de cara a formar un once que previsiblemente optará por las rotaciones de cara al inicio de la defensa de la Champions el miércoles en el Johan Cruyff ante el Paris FC francés.

También arrancará ante un equipo de Francia su andadura en la máxima competición continental el Real Madrid, también como local, en el Estadio Alfredo di Stéfano donde recibirá el martes al Paris Saint-Germain, un rival de entidad frente al que no debe fallar dado el mal calendario que tiene en el torneo.

Por este motivo y por jugar este sábado, el técnico madridista, Pau Quesada, podría optar por guardarse algunas piezas para la visita de un Valencia CF que aún no ha puntuado en su retorno al fútbol femenino profesional y ante el que no se puede permitir otro tropiezo como el de hace dos jornadas ante la SD Eibar.

La joven delantera sueca Felicia Schröder vuelve tras su sanción de dos partidos, un descanso que la podía hacer salir de inicio en un once en el que no podrán estar ni Sandie Toletti, lesionada muscularmente, ni Irune Dorado, todavía en el Mundial Sub-20, mientras que Sara Däbritz es seria duda, lo que complica la configuración y las rotaciones en el medio.

Además, el Madrid CFF buscará confirmar su gran arranque y sumar su cuarta victoria consecutiva en su visita a un Espanyol, que todavía non ha ganado y acumula un punto, mientras que el Atlético de Madrid quiere volver a la senda de la victoria tras dejar una buena cara en su visita al Barça. Su rival, un Logroño United que quiere repetir la sorpresa que dio en la primera jornada en Zubieta.

Precisamente, la Real Sociedad necesita su primera victoria oficial en esta temporada después de no lograrlo en sus cinco primeros encuentros, aunque tendrá que hacerlo en una siempre incómoda visita al FC Badalona Women, que se ha rehecho a su derrota inicial ante el Athletic Club con dos triunfos seguidos.

El conjunto vizcaíno, que ha sumado siete de los nueve puntos, tendrá derbi en Ipurua ante la SD Eibar, que no pudo hacer bueno el valioso punto en el Di Stéfano al caer ante el FC Badalona Women. El Costa Adeje Tenerife querrá su primer triunfo en la visita de un Sevilla que lleva dos derrotas seguidas y el Granada buscará ser sólido en casa ante un Deportivo ABANCA que aún no sabe lo que es ganar.