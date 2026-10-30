Barça y Real Madrid visitan al FC Badalona Women y al Sevilla FC en la Liga F Moeve

Archivo - La centrocampista española Vicky Losada durante un partido con el FC Badalona Women - David Pastor Andres / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Real Madrid, primer y segundo clasificado de la Liga F Moeve 2026-2027, afrontarán en la novena jornada del campeonato de este fin de semana visitas al FC Badalona Women y el Sevilla FC, mientras que el Atlético de Madrid tratará de seguir con su buena dinámica en su desplazamiento a Granada.

El líder tendrá derbi en el Municipal de Palamós-Costa Brava ante un rival que no atraviesa su mejor momento ya que marcha antepenúltimo clasificado tras acumular cinco partidos seguidos sin conocer la victoria, una racha peor como local ya que ha perdido sus tres choques y no ha sido todavía capaz de ver puerta.

En un partido especial para la centrocampista local Vicky Losada, que pasó doce temporadas en el conjunto blaugrana, con el que ganó la primera Champions en 2021, el equipo que entrena Pere Romeu viene en forma tras su demoledor 0-8 en la Liga de Campeones ante el modesto Koege danés y podría apostar por repartir esfuerzos tras alinear a casi todas sus titulares en Dinamarca este jueves.

A dos puntos de la cabeza está un Real Madrid que viene de un exigente encuentro el miércoles en Alemania ante el Bayern Múnich, ante el que empató pese a ir ganando 0-2, y que visitará al Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas en busca de seguir cerca del Barça.

El conjunto hispalense marcha decimotercer clasificado y tampoco está en un gran momento de resultados tras sumar cuatro jornadas sin ganar, las tres últimos con empate, aunque intentará sacar partido de las posibles rotaciones que introduzca Pau Quesada tras el esfuerzo europeo y cierta irregularidad madridista en su juego.

Por detrás de los dos primeros clasificados se encuentra un Atlético de Madrid, que a seis puntos del liderato y que defenderá su tercera posición y su buen momento de juego y resultados. Las colchoneras han ganado sus últimos tres partidos con diez goles anotados y con Synne Jensen entonada (7 dianas), pero tendrán una dura prueba ante un Granada CF que no ha ganado ni marcado en sus dos últimos choques en casa.

Empatado a puntos con el Atlético está el Athletic Club, que tendrá uno de los partidos más atractivos del fin de semana, el que le medirá en el Heliodoro Rodríguez López al Costa Adeje Tenerife, que vio rota su racha de tres victorias seguidas en el Alfredo di Stéfano pese a que llegó a ir ganando 0-2 y que intentará volver a la senda de la victoria para acercarse a la parte alta ante un rival que lleva cuatro partidos sin perder con ocho puntos sumados.

Además, el Madrid CFF, quinto, buscará recuperar la sonrisa tras sumar uno de los últimos nueve puntos en la visita al Fernando Torres del Deportivo ABANCA que está en una dinámica contraria tras dos victorias consecutivas; mientras que la SD Eibar, sexto, visita al colista Valencia CF que aún no ha sumado ningún punto y que necesita ganar para no descolgarse demasiado de la permanencia.

Finalmente, esta novena jornada de la Liga F Moeve se completará con un derbi vasco entre el Deportivo Alavés, que lleva uno de los últimos cinco puntos, y una Real Sociedad que va dando síntomas de mejoría pese a su tropiezo del pasado fin de semana en casa ante el RCD Espanyol tras haber batido al líder Barça Femení. El conjunto 'perico' recibirá al Logroño United en un duelo directo entre dos equipos con nueve puntos para alejarse del descenso que marcan las 'Gloriosas' con siete.