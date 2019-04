El Barça supera el 'muro' de cuartos y vuelve a semifinales después de tres ausencias

Publicado 16/04/2019 23:34:03 CET

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El triunfo del FC Barcelona sobre el Manchester United en el global de esta eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones permite al equipo blaugrana superar el 'muro' de los cuartos de final que había puesto fin a sus andaduras en Europa en las tres temporadas anteriores, y se medirán al Liverpool o al Oporto en 'semis'.

El Barça no acudía a una cita de semifinales de la Liga de Campeones desde 2015, cuando se alzó con el título superando a la Juventus en la final del Olympiastadion de Berlín (Alemania) por 3-1. Tras ese éxito, dentro del triplete del primer año de Luis Enrique Martínez en el banquillo, tres eliminaciones en cuartos.

Ese muro, que algunos aficionados blaugranas veían ya tan alto como 'The Wall' de la aclamada serie 'Game of Thrones', por fin ha caído. El Manchester United, víctimas del Barça en las finales de 2009 y 2011, no pudo levantar el 0-1 de Old Trafford.

Con esta victoria, el Barça vuelve a respirar. Con Leo Messi en sus filas, con un equipo planificado cada temporada para llegar al éxito en todas las competiciones, se alargaba demasiado el volver a unas semifinales que, después de tres decepciones, han llegado. Y forman parte del camino hacia la final del Wanda Metropolitano.

El año pasado, sin duda, llegó la derrota más dolorosa. Los de Ernesto Valverde habían eliminado al Chelsea en los octavos de final y el sorteo deparó un cruce con la AS Roma que se preveía fácil. Tras la ida, con un 4-1 en el Camp Nou, todo parecía ir de dulce hasta que el Olimpico de Roma deparó un 3-0, con goles de Dzeko, De Rossi y Manolas, que despidió al Barça.

Previamente, en la campaña 2016/17, los blaugranas llegaron a cuartos tras una remontada histórica ante el poderoso Paris Saint-Germain. El Parc des Princes dejó un 4-0 para los galos que parecía sentenciar todo pero el Barça, en una noche de las más mágicas que ha visto el Camp Nou, logró un 6-1 que valió el pase a cuartos.

No obstante, la Juventus se cruzó en el camino blaugrana como una apisonadora. Un 3-0 en Turín, con doblete de Dybala y tanto de Chiellini, y una defensa férrea en el Camp Nou que evitó cualquier atisbo de segunda remontada, en una temporada agria en Europa para los blaugranas.

En 2016 no hubo que irse lejos para despedirse de la competición europea. Los de Luis Enrique superaron al Atlético de Madrid por 2-1 en el Camp Nou, en la ida, pero el Vicente Calderón hizo de las suyas liderado por el 'gallo' de Antoine Griezmann y su doblete para firmar la remontada 'colchonera'.

Aquel fue el segundo tropiezo del Barça en unos cuartos de final de los últimos años. En 2015 el equipo conquistó el cetro, pero en 2014 fue también el Atlético de Madrid quien puso el tope en los cuartos de final.

No obstante, el Barça venía de ser uno de los clubes más poderosos en Europa. La época de éxitos iniciada con el triunfo en 2006 ante el Arsenal, con Frank Rijkaard, continuada por la era más gloriosa de la historia blaugrana con Pep Guardiola, y luego con Tito Vilanova, dejó al Barça con una serie de seis temporadas consecutivas metiéndose en 'semis', de 2008 a 2013.

Después de escalar ese muro de los 'cuartos' construido sobre tres temporadas de decepciones continentales, pese al éxito en LaLiga o la Copa del Rey, el Barça confía en marcar otra época semejante a aquella en la que sumó tres de sus coronas europeas. De momento, ya están a dos partidos de una final y a tres de poder intentar aumentar su palmarés.