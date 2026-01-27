El Barça va a por el 'Top 8' ante un Copenhagen vivo

Archivo - Once inicial del FC Barcelona antes del partido de Champions contra el Frankfurt - Europa Press/Contacto/Gerard Franco - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona afronta este miércoles la visita del Copenhagen en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) con la necesidad de ganar para mantener vivas sus opciones de acabar la Fase Liga de la Liga de Campeones entre los ocho primeros y acceder directamente a los octavos de final, en un duelo ante un rival que llega todavía con posibilidades de meterse en los puestos de 'Play-offs' y alargar su aventura europea.

El nuevo formato de la competición, el mismo que le "encanta" a Hansi Flick, deja al Barça obligado a mirar de reojo la clasificación. Una victoria ante el conjunto danés le permitiría seguir en la pelea por el 'Top 8', que da acceso directo a octavos, pero siempre con la necesidad de mirar a otros resultados porque, de momento, son ocho los equipos que suman 13 puntos, entre ellos 'culers', y que luchan junto a 5 equipos más por una de las seis plazas libres para octavos. Y las goleadas contarán, y mucho.

Así que un empate complicaría las cosas y un tropiezo mayúscula ante los daneses abocaría casi con total seguridad al Barça a disputar el cruce previo de dieciseisavos de final, reservado a los equipos que acaben entre la novena y la vigesimocuarta posición, con los ocho primeros de ese bloque como cabezas de serie.

Enfrente estará un Copenhagen que también llega con la calculadora encima. El equipo danés, que encadena tres partidos sin perder en esta Champions (dos victorias y un empate), mantiene opciones reales de acabar entre los 24 primeros y sellar su billete para los 'Play-offs', en una fase final en la que busca hacer historia y convertirse en el primer club de su país en alcanzar las 50 victorias en la máxima competición continental.

El precedente histórico es claramente favorable al conjunto blaugrana. El Barcelona permanece invicto en sus ocho partidos ante equipos daneses en competiciones UEFA (seis victorias y dos empates), con solo dos goles encajados, y sus únicos enfrentamientos directos con el Copenhagen se remontan a la fase de grupos de la Champions 2010/11, cuando ganó 2-0 en el Camp Nou y empató 1-1 en Dinamarca, con Leo Messi marcando los tres goles blaugranas.

El equipo de Hansi Flick llega además con una notable fiabilidad ofensiva en Europa, tras haber marcado en 26 de sus últimos 27 partidos de Liga de Campeones, y con una racha de 42 encuentros consecutivos en competiciones UEFA sin quedarse sin anotar. En el plano individual, Fermín López se ha erigido como el máximo goleador blaugrana en esta Champions, con cinco tantos, siendo además el español con más goles en la competición tras siete jornadas.

El partido también tendrá varios reencuentros. El Barcelona fichó el pasado verano a Roony Bardghji procedente del Copenhagen, club en el que marcó 15 goles en 84 partidos, mientras que Jordan Larsson, hijo del exdelantero blaugrana Henrik Larsson, muy querido todavía en Barcelona, defiende ahora los colores del conjunto danés tras haberse formado en la cantera del Barça durante la etapa de su padre en el club. Y es uno de los goleadores del equipo que entrena Jacob Neestrup.

En el apartado médico, Hansi Flick explicó en la previa que Ferran Torres está muy cerca de reaparecer tras completar su primera sesión con el grupo, aunque el técnico alemán no podrá contar con Frenkie de Jong, sancionado, ni con los lesionados Pedri, Gavi y Andreas Christensen. El Barça se juega, con mucho de cara, el 'Top 8' ante un Copenhagen que no quiere decir adiós a la Champions en el Spotify Camp Nou, que vivirá su primera gran noche continental deseando que esta vez el aguacero sea de goles y no de lluvia, como en el reciente 3-0 ante el Real Oviedo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

COPENHAGEN: Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos López; Larsson, Madsen, Clem, Achouri; Elyounoussi y Moukoko.

--ÁRBITRO: Benoît Bastien (FRA).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.