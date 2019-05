Bartomeu, tras caer en la Copa: "No creo que sea culpa del entrenador esta derrota"

Publicado 26/05/2019 1:06:42 CET

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, negó que "sea culpa del entrenador esta derrota" contra el Valencia CF (1-2) en la final de la Copa del Rey, otro título que se esfumó para un club culé que pocas semanas antes ya se había despedido de la Liga de Campeones en las semifinales tras verse remontado por el Liverpool FC.

"Lo he dicho siempre. Ernesto tiene contrato para la próxima temporada. Hoy, hay que decir que no creo que sea culpa del entrenador esta derrota. En la segunda parte hemos trabajado mucho, hemos tenido muchísimas oportunidades... no han entrado y a veces, aunque tengas muchas posesión y muchas oportunidades y mucho chut, lo que cuenta es el gol y el Valencia ha hecho uno más que nosotros", dijo Bartomeu ante los micrófonos de RTVE desde el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

"Lo primero, felicitar al Valencia. Un campeón que se lo ha merecido, pero es cierto que nosotros en la segunda parte lo hemos intentado. Se ha trabajado mucho, los jugadores se han esforzado y eso es lo importante. Podría escudarme diciendo que hemos tenido el 84% de posesión o que hemos lanzado a puerta 26 veces; pero, en el fútbol, gana quien mete más goles y hoy no hemos podido ser nosotros", añadió.

"Ya hace tiempo que se piensa en la temporada próxima, no es algo que se decide hoy ni a partir de mañana. No es momento ahora de explicar qué pasará o qué no pasará, sino simplemente para agradecer a la afición que ha venido hasta Sevilla su viaje y su apoyo al equipo durante todo el partido", indicóBartomeu.

"Decirle a los barcelonistas que terminan la temporada con un título, una Liga, que era un título muy importante para el club; que no ha podido ser esta Copa y que seguiremos. Por supuesto, a partir de ahora siempre hay novedades para el futuro y la próxima temporada", comentó.

"Cada año, en nuestro club hay jugadores que van llegando. Hasta ahora está confirmada la incorporación de Frenkie de Jong. A partir de ahora, la secretaría técnica trabajará en nuevos jugadores; algunas bajas, por supuesto, pero esto es algo habitual todos los veranos", admitió.

Por último, Bartomeu restó importancia a los dos varapalos recientes en 'Can Barça'. "No, fracaso no. Es una temporada que no es notable ni excelente, es una muy buena temporada porque ganar la Liga es el objetivo siempre que tenemos", reiteró.

"Hemos luchado en la final de la Copa, hemos llegado a las 'semis' de 'Champions'. Cada año intentamos llegar al desenlace de la temporada con las mejores opciones y al final solo hemos perdido dos partidos, uno en Anfield y hoy aquí en Sevilla", concluyó el presidente culé.