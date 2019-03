Bartomeu: "El deporte son ciclos excepto para el Barça, que desde 2004 se mantiene arriba"

Publicado 06/03/2019 12:30:54 CET

Confirma el interés por De Ligt: "De Ligt estará sobre la mesa, seguro"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este miércoles que el deporte "son ciclos" excepto para su equipo, del que cree que se "mantiene arriba" y en la "excelencia" desde 2004, si bien no quiso ahondar en la herida de un Real Madrid que cayó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Ajax al perder en casa por un duro 1-4.

"El deporte son ciclos. Excepto para el Barça, que desde 2004 se mantiene arriba del todo, con excelencia y diferentes entrenadores o jugadores. Con una idea muy clara, grandes jugadores y talentos", aseguró en declaraciones a 'Aquí, amb Josep Cuní' de la Cadena Ser recogidas por Europa Press.

"Vi el partido y tener un rival fuerte menos en la 'Champions' está bien. Más que semana negra, tendríamos que poner en valor los éxitos del Barça desde 2004, y no hablar de las desgracias de los rivales", ahondó en este sentido.

El mandatario no quiso alargarse sobre la mala racha del Real Madrid, que perdió los dos Clásicos ante el Barça en la Copa del Rey, con los blaugranas accediendo a la final, y en LaLiga Santander, justo antes de decir adiós a la 'Champions'. "A mí tampoco me gusta perder a nada, ni al parchís. No me gusta hablar de otros presidentes", señaló en referencia a Florentino Pérez, cuya dimisión se pidió en el Bernabéu por parte de la afición madridista.

Sobre Frenkie de Jong, fichaje del Barça para verano que festejó el triunfo de su Ajax en Madrid, reconoció que le dijo que "uno de los objetivos que tenía era ganar al Real Madrid". "Y así ha sido. Ayer hablé con su agente, se puso Frenkie y le felicité", explicó.

"De Jong se avanzó y se ató en enero, pero en marzo empezaremos a planificar la temporada y seguramente De Ligt estará sobre la mesa, seguro. Y ya iremos hablando", añadió confirmando el interés blaugrana por otra de las jóvenes promesas del Ajax, el central de 19 años y capitán 'ajacied'.

En otro orden de cosas, Bartomeu recalcó que tras renovar a Jordi Alba ahora no hay "prioridades" en este sentido, tampoco en la de Ivan Rakitic. "Ivan tiene contrato creo hasta 2021 ó 2022, quizá sea con opción a una más. Es un gran jugador. Con Ivan hablaremos, no hay prioridades y estamos centrados en la temporada que viene", adelantó.

Tampoco tiene preocupación alguna respecto a Leo Messi. "No veo todavía cercano ese cambio. Tiene contrato y creo que todavía haremos uno nuevo, una renovación. Está bien de fuerza, mentalmente es más fuerte que nadie, tiene la ambición de querer ganar títulos, tiene ganas, y tenemos Messi para rato", celebró.

"EN OTROS SITIOS NO VIVIERON IGUAL COSAS QUE VIVIMOS EN CATALUNYA"

En el tema judicial, volvió a dar su opinión sobre el juicio al 'Procés independentista' en Catalunya. "Lo sigo bastante, con cierta preocupación, veremos cómo va. Hay cosas que vivimos en Catalunya que creo que en otros sitios no lo vivieron igual, nos tenemos que explicar bien. Lo dije en su momento, la judicialización de la política no es el camino", apuntó.

Más tajante fue sobre el juicio al expresidente del Barça y amigo Sandro Rosell, ahora en libertad sin fianza tras romper el récord de prisión preventiva por un caso económico.

"Me vi con él, fue un encuentro diferente. Con Sandro en libertad sin fianza, seguro que algo no se ha hecho bien en ese proceso de prisión provisional. El juicio no ha acabado, tiene que seguir preparando su defensa", manifestó el presidente azulgrana.

"Le vi muy animado y entero, y con el objetivo de demostrar su inocencia, como todos pensamos que es porque no hay nada punible. No hay ninguna prueba de nada, es todo una gran presunción", remarcó Bartomeu.

Además, confirmó que desde que es presidente, también ha tenido más inspecciones fiscales que antes, como denunció Rosell, "personales" y "en algunas" de sus empresas. "No sólo a mí, también a compañeros de Junta les ha pasado. Ya lo explicamos en el pasado. No es una presión, es hacer bien las cosas porque nos puede pasar a todos", argumentó.

"En mi parte patrimonial y personal no tenía inspecciones antes de ser presidente y ahora sí. Cuando estás en un cargo institucional y estás hablando en los medios, a veces hace falta controlar bien a esa persona. En algunas ocasiones ha ido bien y en otras he tenido que pagar", se sinceró.