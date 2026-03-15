Bartomeu: "Que el ganador vaya cumpliendo lo que ha prometido"

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu en la jornada electoral blaugrana del 15 de marzo de 2026 - FCB

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu animó este domingo a los socios a participar en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, en las que ya ha votado, y destacó el valor democrático del proceso electoral de la entidad, al tiempo que pidió al futuro presidente que cumpla con los compromisos adquiridos durante la campaña.

Preguntado por qué le pediría al siguiente presidente del FC Barcelona, Bartomeu deseó que el ganador de las elecciones cumpla con los compromisos asumidos durante la campaña electoral. "Que vayan cumpliendo lo que han prometido", señaló a los medios del club tras ejercer su derecho a voto.

"Es una fiesta de esta democracia, de lo que representa el Barça. El club es de los socios y hoy ejercemos nuestro derecho a votar, y creo que es algo que debemos celebrar", aseguró Bartomeu, que ha mostrado públicamente su apoyo al candidato Víctor Font (Nosaltres) frente al expresidente Joan Laporta (Defensem el Barça).

En este sentido, el exmandatario blaugrana animó a los socios a acudir a las urnas y subrayó la importancia de la participación en una jornada que calificó de "especial". "Como siempre, en todas las elecciones, animo a la participación, que vengan todos los socios, que vean la organización. Es fácil votar, pero sabemos que este voto es muy importante para todos nosotros", manifestó.

Bartomeu explicó que, tras votar a primera hora de la mañana, pasará el resto del día con normalidad, combinando actividad deportiva con un encuentro familiar y siguiendo el partido del primer equipo. "Ahora, como siempre, haré algo de deporte y luego tocará comida familiar y ver el partido. Algunos familiares irán al estadio y otros lo veremos desde casa", apuntó.

Por otro lado, el expresidente también quiso recordar al exmandatario blaugrana Enric Reyna, fallecido recientemente, al que definió como una persona "muy querida". "Es una persona a la que conocía bastante bien, muy querida y que ha tenido una vida plena", afirmó.