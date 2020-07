Bartomeu: "Nadie ha metido mano en la caja, por eso nos querellamos contra Rousaud"

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que nadie en su Junta Directiva ni en el club tuvo beneficio económico a raíz del caso de las redes sociales, conocido como 'Barçagate', y que por eso el club se ha querellado contra quien fuera su vicepresidente, Emili Rousaud, tras la acusación vertida en medios de comunicación.

"Nadie ha metido mano en la caja, yo ya lo sabía desde un principio. Por eso empezamos la querella contra este exvicepresidente, porque no es normal que alguien del Barça diga eso", aseguró en una entrevista en 'El món a RAC1' recogida por Europa Press.

Rousaud, que iba a ser el delfín de Bartomeu en las elecciones de 2021, dimitió junto a otros directivos por desacuerdos con el presidente en el marco de este 'Barçagate', y aseguró después que alguien había "metido mano en la caja", declaraciones que le han costado una querella en contra.

Bartomeu, por otro lado, aseguró que con el informe de auditoría del caso, realizado por PWC, en la mano, no piensa en dimitir. "No, dimitir no. Al contrario, he pensado en trabajar más y tomar decisiones, en este momento de pandemia. La auditoría dice que hay cosas que están bien, otras mal. Pero que se difamó a jugadores o que eran precios que no era, todo eso ha quedado desmentido por el informe. No hubo corrupción", defendió.

"Irregularidades sí hubo, en la gestión interna, protocolos internos, ha habido cosas a mejorar. Sabía que había este contrato, pero para mí no son irregularidades porque era un proyecto confidencial en el club, no puedes explicarlo todo a los compañeros", argumentó.

Confirmó que fue él mismo quien eligió a Nicestream, empresa que monitorizó las redes sociales para el club. "El presidente (él mismo) dice que se contrate a esta empresa, después de hablar con varias empresas es la que más me gustó, por cómo explicaban el plan de trabajo y la gestión. No es tan fácil encontrar empresas que tenga el software para hacer esto, un seguimiento de redes a nivel mundial", defendió.

Sobre que se partiera el contrato y se hicieran pequeños pagos para saltar el control interno del club, no quiso entrar al detalle ni explicar el por qué. "Cada parte del club cogería su parte del coste. Hicimos un encargo a una empresa, y cada área del club recibió su parte del coste, pero hay que mirarlo como una unidad, como un grupo. Y la oferta de ese grupo sí se ajusta a precios de mercado", aportó.

En cuanto a que el informe detalle que el trabajo hecho por la empresa contratado está valorado, el último año, en 620.000 euros --cifra inferior a lo pagado--, Bartomeu aseguró que pedirán que terminen el trabajo o, de lo contrario, pedirán el reembolso del dinero. "El informe dice que han hecho trabajos hasta 620.000 el último año, pero falta que entreguen otros trabajos aún. No hay sobreprecio, porque faltan entregar trabajos", apuntaló.

En cuanto a los ataques en redes a Piqué o Messi desde cuentas vinculadas a Nicestream, Bartomeu se limitó a recordar que el informe niega que el club pidiera, o contratara, campañas de difamación. Pero, leído una parte del informe que asegura que su mano derecha, un Jaume Masferrer que está suspendido de empleo pero no de sueldo, estaba al corriente de las cuentas y de esos ataques, no entró a valorarlo.

"Muchas cuentas son 'fake' y son desconocidos, el anonimato en las redes es muy fácil. Pero el Barça no tiene nada que ver, tengo la conciencia tranquila. Se sabe quién lo escribe pero es imposible saber quién está detrás, quién lo pide", argumentó.