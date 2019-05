Bartomeu: "No hay explicación para el cuarto gol"

Publicado 08/05/2019 0:04:09 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha afirmado que "no hay explicación" para justificar la jugada del cuarto gol del Liverpool que supuso la eliminación azulgrana (4-0), en la que la pasividad de la defensa permitió rematar solo a Origi, y ha lamentado que los aficionados hayan vivido otra "noche nefasta" tras la del año pasado en Roma.

"La verdad es que no (hay explicación). Un gol sorpresa, había cierto despiste, desorientación, no sé... Ese cuarto gol ha enfriado completamente el ambiente del equipo. No hay explicación", señaló en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

El máximo mandatario azulgrana lamentó que, por segundo año, vuelvan a vivir "una noche nefasta". "Es otro palo; tuvimos uno el año pasado contra la Roma. Es una decepción. Me sabe muy mal por los aficionados, los que han venido hasta Anfield para ver al equipo. Ha sido imposible. Felicito al Liverpool, por supuesto, porque ha hecho un gran partido, ha metido cuatro goles y estamos fuera", indicó.

Sobre las razones a lo ocurrido, Bartomeu aseguró que "habrá muchas", pero que "en caliente" prefiere "no hacerlas". "Tenemos una final de Copa del Rey en los próximos días. Es muy difícil explicar por qué, el año pasado contra la Roma y hoy también. Habrá tiempo para reflexionar. Ahora toca levantar el ánimo", apuntó.

"Ahora toca levantar al equipo porque hay una final de la Copa del Rey contra el Valencia y hay que intentar ir con todos los ánimos posibles. Van a ser días difíciles", añadió.

Por último, rechazó analizar el once con el que Ernesto Valverde saltó al campo. "El entrenador consideró esta alineación. Hay jugadores que están más en forma que otros, quizás, y decide poner a los que están mejor. Hasta que no han metido el tercer gol había la opción de meter para poner el 2-1", concluyó.