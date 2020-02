Bartra: "Estaría bien darle una vuelta de tuerca al VAR"

Publicado 03/02/2020 14:25:36 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Betis Marc Bartra consideró el VAR una herramienta "muy buena, siempre y cuando se utilice bien", aunque afirmó que se le debería de dar una "vuelta de tuerca", por lo que espera que "poco a poco" vaya "yendo a mejor" la gestión de este sistema arbitral.

"Según van pasando los partidos, se van viendo cosas que estaría bien darle una vuelta de tuerca. Para mí es una herramienta muy buena, pero siempre y cuando se utilice bien, así que espero que poco a poco vaya yendo a mejor", señaló Bartra tras finalizar la campaña a favor del deporte inclusivo 'Blindgol' celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En este sentido, el catalán afirmó que en el fútbol hay acciones "muy rápidas" en las que es muy complicado "intervenir bien". "En las jugadas grises no entra el VAR si no lo decide el árbitro. No es cosa mía si debe entrar o no. El fútbol es un deporte de contacto y a veces no se sabe si es suficiente como para pitarlo o no, ahí los que entienden son los que tiene que decidir", aclaró.

El central se enfrentará la próxima jornada al FC Barcelona de Quique Setién, extécnico del conjunto bético, con el que según el catalán tuvieron un año "muy bueno". "Si ellos (el cuerpo técnico) están en el Barça es porque han hecho las cosas bien", consideró.

"Al final, cuando un entrenador llega nuevo a un equipo es cuestión de adaptarse, tanto los jugadores al entrenador como el entrenador a los jugadores. Al final todo se verá y el tiempo dirá. Como todo el mundo en el fútbol, lo que quieren son resultados, al final cada uno intenta ganar a su manera", señaló.

Además, Bartra consideró al conjunto azulgrana un club que "aspira a ganar todo", y al que analizarán "más y mejor en detalle" durante esta semana antes de enfrentarse a ellos. "De momento está en vivo en todas las competiciones, a ver cómo va", afirmó.

"El Barça está sacando partidos, quizás alguno les ha costado más, pero es que el fútbol es así, hoy en día es muy difícil ganar con superioridad, con resultados abultados. Lo importante es centrarnos en lo nuestro, en nuestro fútbol, en lo que hacemos, que al final le dedicamos muchas horas en ello", concluyó.