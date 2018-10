Bartra: "En la selección se percibe ambición y hambre"

ACTION IMAGES VIA REUTERS / ANDREW COULDRIDGE

El internacional español Marc Bartra ha asegurado que en la selección se percibe "ambición y hambre" por volver a lo más alto, y ha afirmado que Luis Enrique mantiene "los mismos conceptos" que tenía en el FC Barcelona y que les dieron títulos, por lo que también pueden "dar frutos" en 'la Roja'.

"Se percibe la ambición y el hambre que hay, que transmite el míster. Hay que ser un equipo compacto y agresivo. Hay un grupo de personas con el que me siento muy cómodo. Si fuera del campo van bien las cosas, dentro se perciben", señaló en rueda de prensa.

Además, reconoció que el seleccionador, con el que coincidió en sus años en el conjunto azulgrana, mantiene sus "conceptos" y que eso puede dar mucho éxito a la selección. "Al míster ya lo conozco desde que tenía 17 años. El hecho de estar en la selección le viene de ganar muchos títulos con el Barça. A nivel táctico domina las facetas del juego", manifestó.

"Sigue los mismos conceptos con los que ganamos muchos títulos con el Barça y que pueden dar muchos frutos en la selección. El día a día te exige estar al cien por cien enfocado; en la selección la exigencia está, pero no es tan continua", añadió.

Además, el jugador catalán explicó que muchos de sus pasos en su carrera estaban encaminados a volver con 'la Roja'. "Una de las grandes razones para el cambio de país y de liga fue para estar con la selección y jugar con esta filosofía", dijo, confesando su buena sintonía también con su técnico en el Real Betis, Quique Setién.

"Quique da confianza al jugador, la filosofía te la intenta transmitir, esa tranquilidad. Me siento maduro, con tranquilidad de afrontar lo que me piden los entrenadores. Ojalá pueda seguir dando pasos y seguir estando aquí", expuso.

Sobre la ausencia de Gerard Piqué y si puede llegar su lugar, Bartra lo dejó en manos de Luis Enrique. "No está Piqué, pero hay competencia. Es uno de los mejores centrales que hay, no fue nada fácil, siendo más joven, competir con él en el Barça. Ahora tengo que hacer lo que yo puedo controlar. Siendo titular o no, estoy para lo que necesite el seleccionador y voy a trabajar para ello", indicó.

El defensa tarraconense también se mostró cómodo con el estilo de juego de España. "Es algo a lo que por suerte estoy acostumbrado. Cuando el equipo esté más junto, más difícil será para el rival. Los equipos a los que te enfrentas saben que van a sufrir con y sin balón. El míster quiere que seamos un equipo agresivo con y sin balón. Se pueden hacer cosas muy buenas", subrayó.

En otro orden de cosas, Bartra reconoció que será "muy especial" jugar en el Benito Villamarín, su casa, contra Inglaterra. "Desde que llegué, he sentido muchísimo el cariño de la afición. Que venga a jugar es muy importante para ellos, hay mucho sentimiento con la selección. Estoy orgulloso de ser jugador del Betis y de la selección", sentenció.

Por último, valoró el empate entre Inglaterra y Croacia (0-0) del viernes. "Se pudo ver uno de los partidos más atractivos, son dos grandes selecciones. El estadio va a apretar mucho. Ya vimos lo que cuesta ganar. Inglaterra nos va a poner las cosas difíciles, va a exigir nuestra mejor versión", concluyó.