Bas Dost se desvaneció por una miocarditis

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero neerlandés Bas Dost confirmó este jueves que el desvanecimiento que sufrió el pasado domingo en el partido del NEC Nimega ante el AZ Alkmaar fue debido a una miocarditis, pero que aún no sabe las razones exactas y que tuvo "la suerte" de que le reanimaran en el campo.

"Me acabo de enterar por mi cardiólogo de la causa de lo que me pasó durante el partido AZ-NEC. Me han hecho muchas pruebas en los últimos días y han demostrado que tengo el músculo cardíaco inflamado (miocarditis). Puede haber varias razones por las que el músculo cardíaco se inflama y las consecuencias pueden ser bastante graves, pero tuve suerte de que me reanimaran con éxito en el campo", señaló Dost en un comunicado en la web de su equipo.

El futbolista reiteró su agradecimiento a los médicos por su trabajo e indicó que "las pruebas continuarán en los próximos días". "Luego me iré a casa y necesitaré descansar para recuperarme por completo. Sólo después de ese momento obtendré más información sobre mi futuro y a partir de entonces podré compartir más sobre él", comentó, dejando claro que lo sucedido no tiene "nada que ver con las vacunas".

"Por ahora, me tomaré un descanso del fútbol y pasaré el próximo tiempo con mi familia. Espero que todos respeten eso. También contaré mi historia algún día, sobre todo para ayudar al mundo del deporte y aprender de lo que me pasó y poder seguir contándolo", añadió Dost, que pudo hablar con sus compañeros a las que mostró su "confianza" de recuperarse y de volver "a la normalidad", deseando que "puedan volver a centrarse en el fútbol".